Verso la morte della mail? Gmail lancia le reaction

In futuro le mail potrebbero estinguersi. Infatti in queste ore Gmail potrebbe lanciare le reaction: cosa cambia per tutti gli utenti in rete.

Sono tantissimi gli utenti che ogni giorno utilizzano Gmail, il servizio di Google dedicato alle Mail che negli ultimi mesi sta subendo numerosi cambiamenti. Infatti in queste ore stanno per essere introdotte le reaction, un nuovo tool per l’intera utenza: andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Tra i servizi più apprezzati di Google troviamo sicuramente Gmail. Questa applicazione è in grado di offrire un’interfaccia pulita ed intuitiva che consente agli utenti di gestire facilmente la loro posta elettronica. Inoltre chiunque apprezza il grande spazio di archiviazione gratuito per tutta l’utenza. Partito da 1GB nel corso degli anni Google ha allargato il suo spazio di archiviazione. Inoltre sono diverse anche le funzionalità avanzate e tra queste troviamo anche la ricerca delle mail.

Gmail inoltre include strumenti di filtraggio avanzati e l’integrazione con Google Drive permette anche l’invio di file allegati e la possibilità di programmare le mail. In queste ore Google ha voluto introdurre numerose novità per tutti gli utenti e tra queste troviamo anche le emoji che rivoluzioneranno il modo di interagire degli utenti. Andiamo quindi a vedere cosa bisogna sapere sull’ultimo aggiornamento dedicato all’utenza che è solita utilizzare il servizio di Google.

Google, arrivano le emoji su Gmail: cosa cambia per l’utenza

Google è quindi pronta a introdurre le emoji per Gmail, che permetterà di evitare che un messaggio venga interpretato in modo errato. Negli ultimi anni le applicazioni hanno visto un grande potenziale in questo modo di interagire tra gli utenti. Negli ultimi anni le applicazioni hanno implementato l’opzione di “reagire” a qualcuno come risposta. Questo è stato uno strumento molto utile per concludere una conversazione in modo cordiale o per segnalare che un messaggio è stato letto.

Inoltre è facile capire così anche le emozioni di un utente. Ad esempio, se si reagisce con un emoji di faccina arrabbiata o con un cuore, l’emozione che si vuole trasmettere è molto diversa. I social media che offrono la possibilità di reagire includono WhatsApp, Telegram, X, Instagram, Facebook, ecc. A questi si è aggiunto un nuovo arrivato: Gmail.

La funzione di reagire con emoji alle e-mail sta iniziando a essere implementata nell’app per Android, e l’azienda ha dichiarato che presto sarà disponibile anche su iOS e sulla versione web. Questo rappresenterà un modo più rapido per rispondere e far sapere che il messaggio è stato letto. Questa novità non sarà disponibile per gli account accademici o professionali né per le e-mail di gruppo con più di 20 destinatari.