Una reazione allergica uccide lo chef

Michael Chiarello – famoso chef italo-americano – è morto lo scorso 6 ottobre, a causa di una reazione allergica improvvisa.

Una semplice reazione allergica: sarebbe questa la causa della scomparsa prematura di Michael Chiarello, famoso chef italo-americano – divenuto noto negli Stati Uniti per le sue doti gastronomiche ed imprenditoriali. Parliamo di un vero e proprio genio della cucina, che è stato capace di aprire i suoi primi locali all’età di soli 23 anni. Dopo aver conseguito la laurea presso la Florida International University infatti, ha scelto di investire tempo e denaro nell’inaugurazione del Grand Bay Hotel a Coconut Grove, nel Toby’s Bar ed infine nel Griglia. Grazie ai suoi primi successi professionali, la rivista Food & Wine gli conferì il riconoscimento di chef dell’anno.

Si stabilì successivamente nel Napa Valley, con l’obiettivo di lavorare come chef presso l’Heritage Restaurant di Turlock, in California. In tal caso, i suoi sogni non ebbero modo di realizzarsi: il locale andò in bancarotta e fallì pochi anni dopo il suo trasferimento. Si consolò quindi con l’apertura di un ulteriore ristorante, il Tra Vigne – il quale prevede un menù le cui pietanze richiamano le prelibatezze calabresi. Venne selezionato infine come executive chef in moltissimi ristoranti prestigiosi, alcuni situati a San Francisco, altri ad Aspen, ma anche nel Colorado e in Arizona.

Micheal Chiarello muore all’età di 61 anni

Micheal Chiarello è stato ucciso da ciò che amava di più: il cibo. Lo scorso 6 ottobre lo chef è stato ricoverato presso l’ospedale di Napa Valley, reduce da ore di agonia. Si è spento a soli 61 anni, sul lettino del pronto soccorso. Inutili i tentativi del personale medico di rianimarlo, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che confermare il suo decesso. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembra che la causa sia riconducibile ad una condizione di anafilassi. Sostanzialmente una semplice reazione allergica.

“La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incontrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere” – sono state le parole di coloro che soffrono per la sua scomparsa – “La sua eredità vivrà per sempre – nella passione che ha instillato in tutti noi per assaporare i sapori della vita”. Michael Chiarello ha conquistato un successo dopo l’altro dal giorno della sua ascesa, incontrando al contempo una serie di ostacoli importanti. Oltre al fallimento dell’Heritage Restaurant, nel 2016 venne accusato di molestie sessuali e violazione dei diritti dei lavoratori da due ex dipendenti. La causa si concluse con il loro risarcimento.