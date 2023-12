TikTok da ora potrebbe nascondere i commenti sotto i tuoi video e il motivo è grave

TikTok adesso potrebbe nascondere i commenti sotto ai tuoi video. Il motivo di questa decisione è molto grave: che cosa sta succedendo.

Tra i social più amati da adulti e giovani ragazzi nel corso di quest’anno troviamo sicuramente TikTok, piattaforma di ByteDance la cui popolarità è stata dilagante nell’ultimo periodo. Eppure adesso, con una nuova mossa, la piattaforma cinese ha sorpreso tutti iniziando a nascondere i commenti sotto i video degli utenti.

Da ormai un paio di anni TikTok conserva il primato dei social più utilizzati dagli utenti di tutto il mondo. Sono diversi però gli interrogativi nati su pressione degli USA e dell’Unione Europea sulla piattaforma di ByteDance, che come tutti sappiamo è di proprietà cinese. Tuttavia ogni volta che vengono sollevate domande sulla protezione dati degli utenti il vicepresidente Theo Bertram, ci tiene a precisare che né l’app né la società siano cinesi, visto che hanno sede legale alle Isole Cayman.

Prima di approdare su TikTok, Bertram ha lavorato per oltre 8 anni per Google è quindi è ben consapevole dello scetticismo che c’è in ambito tech nei confronti della Cina. Nonostante ciò il vicepresidente è pronto a lavorare per guadagnare la fiducia dell’Unione Europea e degli Usa. Adesso però proprio il social in questione si è reso protagonista di un altro clamoroso provvedimento. Infatti, se a breve non riuscirete a leggere i commenti sotto i vostri video, sarà proprio per colpa della piattaforma di ByteDance. Ed il motivo è davvero grave.

TikTok è pronta a nascondere i commenti: arriva la motivazione

È un periodo davvero difficile per TikTok, che adesso sta avendo delle problematiche per quanto riguarda la gestione dei contenuti legati alla guerra Israele-Hamas e correlati discorsi d’odio. Tuttavia, sono diverse le iniziative che sta adottando per la moderazione dei commenti come nuovi strumenti di filtro, tra cui spicca “Modalità Cura Commenti”, che filtra automaticamente le affermazioni ritenute simili a quelle segnalate o eliminate in precedenza dal creatore.

Un’altra funzionalità blocca i commenti di account che non fanno parte della lista di following o follower del creatore. L’azienda mira a sensibilizzare i nuovi utenti su questi strumenti attraverso una notifica dopo il primo upload di un video e, nel lungo periodo, avvierà un programma di test beta del prodotto per ottenere feedback diretti dai creatori.

TikTok ha anche istituito una nuova task force contro le discriminazioni, con l’obiettivo di individuare in modo proattivo antisemitismo, islamofobia e altre tendenze allarmanti prima che diventino problematiche. Il team di Bytedance è pronta anche a limitare i discorsi d’odio nei confronti delle comunità ebraiche, altre comunità interreligiose, nonché API e LGBTQ+.

Secondo The Information, TikTok prevede di estendere l’accesso alle sue API di ricerca a gruppi della società civile, come richiesto da tempo da organizzazioni come la Anti-Defamation League, per consentire una migliore comprensione dei tipi di contenuti diffusi sulla piattaforma. Nonostante gli sforzi del social però sono ancora tantissimi i contenuti offensivi che circolano e limitare la loro promozione non sarà di certo un’operazione semplice.