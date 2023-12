Scopri l’ascendente del tuo segno e potrai leggere veramente le previsioni per il 2024

Sapere l’ascendente del proprio segno zodiacale permette di avere una visione più ampia della propria personalità e destino.

Quest’anno, invece di guardare semplicemente l’oroscopo per il 2024, possiamo fare qualcosa di più: scoprire il nostro ascendente e leggere tutte le previsioni. Potrebbero uscirne notizie davvero interessanti e intriganti.

Ma cos’è esattamente? Si tratta di un’influenza astrale, se così possiamo definirla, che si verifica nel momento della nascita. Il segno zodiacale è assegnato a seconda del giorno in cui si viene al mondo, mentre l’ascendente è il segno che ci fa comprendere molto di più sulla personalità, sulle peculiarità e su come siamo visti agli occhi del mondo. Saperlo ci dà quindi più ampie opportunità di interpretare il futuro annunciato dagli oroscopi. Ecco allora come calcolarlo e quali sono le previsioni per il 2024.

Controlla subito qual è il tuo ascendente e poi scopri il (vero) oroscopo per il prossimo anno

Chi volesse scoprire il proprio tema natale dovrebbe consultare un professionista, ma possiamo sapere qual era il nostro ascendente alla data di nascita, cercando nelle mappe del cielo. Infatti l’ascendente è quel segno zodiacale (la costellazione) che appare a Est al momento della nascita della persona. Tecnicamente parlando, lo troviamo questo all’intersezione dell’orizzonte con l’eclittica. Una volta che abbiamo visto qual è il nostro ascendente, possiamo dare un’occhiata alle previsioni per il prossimo anno.

Se l’ascendente è in Ariete si prospettano ampi successi, soprattutto in campo lavorativo e finanziario. Una grande energia permetterà di realizzare ogni progetto. Nel caso, invece, in cui l’ascendente sia Toro, la ricerca della stabilità, in particolare affettiva, potrebbe arrivare proprio il prossimo anno. Per quanto riguarda l’ascendente in Gemelli, la comunicatività tipica di questo segno permetterà di liberarsi di stereotipi e tabù e migliorerà sensibilmente il rapporto con gli altri in ogni ambito.

Passiamo al Cancro. La mutevolezza dei cancerini consentirà a chi ha questo ascendente di vedere le cose da punti di vista nuovi e stimolanti. Mentre per chi ha l’ascendente in Leone si prospettano avanzamenti di carriera e promozioni sul lavoro. Se l’ascendente è in Vergine, sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda il comparto finanziario, forse un contratto agognato da tempo sarà firmato con soddisfazione da tutte le parti.

Chi ha l’ascendente in Bilancia potrebbe scoprire di avere molto più potere persuasivo di quanto creda, e ciò apporterà benefici in ogni campo della vita. Se l’ascendente è in Scorpione, molti inganni verranno svelati e finalmente si otterrà giustizia, sia in ambito sentimentale che in quello sociale e lavorativo. Coloro che hanno l’ascendente in Sagittario, probabilmente raggiungeranno una maggiore consapevolezza di sé e della realtà che li circonda.

Per quanto riguarda l’ascendente in Capricorno, per il 2024 sono previste scelte drastiche e che potranno cambiare completamente il corso dell’esistenza. Per l’ascendente in Acquario sarà un anno ideale per iniziare un’attività volta ad aiutare gli altri e a fare del bene. Chi infine ha l’ascendente in Pesci potrebbe aver bisogno di prendersi un po’ di tempo, distaccarsi e capire cosa desidera veramente dalla vita.