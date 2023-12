Francesca Cipriani, il drammatico racconto della violenza subita: “Sono svenuta e lui si è fermato”

Francesca Cipriani racconta il dramma che nessuno conosceva: la showgirl ha vissuto un episodio scioccante quando era molto giovane. I fan sono rimasti sconvolti.

Francesca Cipriani è diventata famosa grazie al Grande Fratello. Il reality show di Canale 5 l’ha resa molto popolare e richiesta in molte trasmissioni a inizio anni Duemila. La sua bellezza e la sua esuberanza le hanno permesso di essere una delle showgirl più ammirate della televisione, ma anche una delle più criticate per il suo personaggio un po’ “svampito”.

Pochi conoscono la vita privata di Francesca Cipriani, che malgrado il ruolo che interpreta in televisione, possiede una laurea. Inoltre ci sono degli aspetti che non sono emersi fino a poco tempo fa, alcuni dei quali veramente drammatici.

Uno di questi è il bullismo di cui è stata vittima la showgirl quando ancora era bambina, a causa del suo peso corporeo. Poi c’è l’aspetto dibattuto della chirurgia estetica al seno, che nasconde una problematica che la Cipriani aveva fin da giovanissima: una malformazione al seno. Ma c’è un episodio ancora più grave che è stato confessato di recente.

Francesca Cipriani, la confessione drammatica: cosa è successo alla showgirl

Dietro l’aria spensierata e allegra di Francesca Cipriani c’è una vita difficile. Oltre al bullismo e la malattia – la showgirl soffre della sindrome di Poland – c’è anche un retroscena molto grave. Lo ha raccontato a distanza di 20 anni, a causa del dolore che l’ha portata a tenersi tutto dentro. Tuttavia, ha sporto fortunatamente denuncia e ciò non è scontato che accada.

Infatti molti casi di violenza non vengono riferiti. La stessa Cipriani ha raccontato di essere stata violentata sul posto di lavoro a soli 18 anni. Ma ci sono dettagli ancora più raccapriccianti. La showgirl ha rivelato di essersi salvata solo quando è svenuta e di essere stata sequestrata e rinchiusa. “Era il mio primo lavoro, la commessa, in una boutique a Sulmona, in Abruzzo”, ha spiegato.

La showgirl ha sottolineato che il proprietario l’aveva appositamente segregata in negozio perché intendeva stuprarla. “Sono svenuta, allora lui si è preoccupato, mi ha sentito il polso e si è fermato”. Un racconto agghiacciante fatto a Libero dopo il caso Genovese, l’imprenditore che a Terrazza Sentimento (Milano) ha sequestrato e violentato una giovane modella di soli 18anni.

La ragazza si è liberata la mattina seguente con ferite molto gravi a causa degli abusi. L’episodio ha avuto un grande eco mediatico, ma si è purtroppo concentrato sulle feste a base di droga piuttosto che sulla denuncia della violenza di genere. Francesca Cipriani, con la sua intervista, ha voluto far capire che queste cose possono avvenire in qualsiasi luogo.