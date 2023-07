Ti rubano tutto, anche l’identità: è boom in Italia | Ecco come salvaguardarsi

Un fenomeno in crescita: sempre più criminali informatici si appropriano dei nostri dati, anche per transazioni di piccolo importo

La sicurezza online non è più un optional, ma una necessità imperante. In Italia, è in costante aumento il fenomeno dei furti di identità, con un incremento di quasi il 20% in un solo anno. Secondo l’Osservatorio Crif-MisterCredit, si è registrato un preoccupante picco di 34 mila casi, per un danno complessivo di 132 milioni di euro. La tecnica è semplice: i cybercriminali copiano password e dati di carte di credito, acquistando beni o addirittura stipulando finanziamenti e mutui sotto falsa identità.

Per mettere in prospettiva la gravità del problema, è utile riflettere sui numeri. L’aumento rispetto all’anno precedente è del 20%, con un valore economico cresciuto del 6,3%. In totale, si stima un danno di 132 milioni di euro. I casi sono aumentati, ma nonostante ciò l’importo medio frodato è diminuito dell’11% rispetto all’anno precedente, attestandosi sui 3.850 euro. Le statistiche mostrano un particolare interesse dei criminali per gli importi più bassi: nel 2022, il 38,8% dei casi di frode interessava cifre inferiori ai 1.500€.

Cosa vogliono e come lo ottengono

I criminali informatici hanno molti strumenti nel loro arsenale: attacchi cyber e tecniche di social engineering sono solo alcuni dei mezzi attraverso i quali vengono sottratte informazioni sensibili. Password, numeri di telefono, codici fiscali, numeri di carte di identità o carte di credito finiscono nelle mani di malintenzionati, che li useranno per acquisti di vario tipo.

Il furto di identità digitale può manifestarsi in svariati modi, e spesso i malintenzionati sfruttano l’inesperienza o la disattenzione dell’utente. Quei casi in cui, per esempio, inserisci i tuoi dati in siti non completamente affidabili, o clicchi su quella mail scritta male e impaginata peggio.

Vero è che non si tratta solo di ingenuità degli utenti, perché i metodi utilizzati dai truffatori sono diversi e spesso talmente sofisticati che potrebbe cascarci chiunque: dal furto di dati a danno di aziende alle clonazioni di carte di credito, passando per il furto postale e lo spoofing delle chiamate, ovvero la ricezione di chiamate che arrivano (all’apparenza) da numeri noti al destinatario.

Come proteggersi e cosa fare in caso di furto d’identità

I dati più desiderati dai criminali sono ovviamente le informazioni anagrafiche, che permettono di impersonare la vittima, le informazioni bancarie per accedere a conti e carte di credito, e le credenziali di accesso ai dispositivi e siti web, ossia nomi utente e password.

Ma allora, come possiamo proteggerci? Come sempre, la prevenzione è la migliore difesa. Ecco alcune delle precauzioni suggerite dagli esperti di NordVPN:

Utilizza password sicure e diverse per ogni account, o aiutati con un Password Manager;

per ogni account, o aiutati con un Password Manager; Proteggi il tuo indirizzo IP;

Fai attenzione dove inserisci i tuoi dati sensibili;

Sii vigile sulle mail che ricevi;

Richiedi periodicamente la cancellazione dei tuoi dati da siti e aziende.

Se nonostante le precauzioni sospetti di essere stato vittima di un furto di identità, ecco cosa fare. Il primo passo è quello di segnalare l’incidente alle autorità, ovvero la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che avvierà prontamente le indagini e ti offrirà aiuto e supporto. Poi, sicuramente, allertare la propria banca o istituto che ha emesso la carta di credito, in modo che possa disporre il blocco immediato della carta e la segnalazione di eventuali addebiti fraudolenti.

Se il furto ha coinvolto qualcuno dei tuoi account online, cambia immediatamente la password, e se possibile attiva l’autenticazione a due fattori. Ricorda sempre di monitorare i tuoi estratti conto e report di credito per identificare attività sospette: il furto di identità non è uno scherzo!