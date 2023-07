Se hai spesso gli occhi arrossati, la causa potrebbe essere l’acqua che bevi: cambia subito

Ti capita spesso di avere gli occhi molto arrossati, che bruciano? Fai attenzione all’acqua, ecco che cosa può succedere.

Potresti dover cambiare completamente abitudini, a partire dall’acqua che bevi. Parliamo di occhi, si tratta di una parte del corpo delicata e preziosa che non va assolutamente trascurata. Ecco che cosa può succedere.

Se hai notato che gli occhi diventano rossi, ma non hai allergie o infiammazioni né infezioni note come congiuntivite e non porti lenti a contatto, la causa del disturbo è da ricercarsi altrove, e forse hai una cattiva abitudine. Scopriamo di che cosa si tratta.

Occhi arrossati, la causa dell’irritazione che non ti aspetti

Quello degli occhi arrossati è sicuramente un problema molto comune, che può essere scatenato da varie situazioni che irritano le pareti oculari, e la membrana che protegge l’occhio. In particolare l’utilizzo di lenti a contatto, o una manifestazione allergica o un congiuntivite virale sono tra le maggiori cause di arrossamento, ma non solo. Ci sono agenti atmosferici come il vento, o la presenza di polvere e sostanze presenti nell’aria che rendono gli occhi secchi e rossi. In modo particolare alcuni profumi e la presenza di fumo prodotto dalle sigarette tradizionali vanno a irritare tantissimo l’occhio.

Inoltre oggi tutti noi facciamo un utilizzo prolungato di dispositivi elettronici, tv, pc, tablet e smartphone che ci tengono incollati allo schermo e ci portano a una maggiore disidratazione: le palpebre che restano fisse a lungo verso i display e i monitor non consentono la corretta idratazione dell’occhio. Ma non solo, c’è una causa che molto probabilmente non ti aspetti e su cui non avevi mai riflettuto prima d’ora.

Forse avrai notato che in questo periodo dell’anno il problema degli occhi arrossati si manifesta con maggiore frequenza. A quanto pare infatti in estate l’utilizzo di condizionatori casalinghi, ventilatori, deumidificatori dispositivi per l’aria condizionata va a incrementare questa forma di irritazione. A ciò si associa l’azione dannosa dell’acqua di mare, e del cloro delle piscine, ma soprattutto le conseguenze dirette della scarsa idratazione.

Dunque se hai gli occhi rossi la prima cosa da fare è cominciare subito a bere molta più acqua. Tutte le cellule del corpo soffrono se bevi poco: la pelle, le mucose, i vasi linfatici, e anche gli occhi. In conclusione, soprattutto in estate, per tutti questi fattori, conviene rimanere sempre ben idratati, e se non si riesce soltanto con l’acqua a risolvere il problema, si possono usare le lacrime artificiali o i colliri, creati ad hoc dagli specialisti oftalmologi che assicurano una corretta idratazione. Così potrai dire addio agli occhi rossi.