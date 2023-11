Ezio Greggio, dove vive il noto conduttore: la casa da sogno a Montecarlo che in pochi hanno visto

Ezio Greggio è uno dei conduttori più noti della penisola ma in pochi sanno dove vive. Lo showman ha una casa da sogno a Montecarlo.

Se si parla di Striscia La Notizia il primo nome che viene in mente è sicuramente quello di Ezio Greggio. Il conduttore del tg satirico nel corso degli anni è riuscito a costruirsi una carriera longeva e ricca di successi che gli hanno permesso di acquistare una casa extra lusso a Montecarlo: in pochissimi l’hanno vista.

Sono ancora milioni gli italiani che seguono assiduamente Ezio Greggio che ancora oggi conduce Striscia la Notizia. Da anni il suo umorismo è riuscito a far parte di programmi televisivi di successo che hanno raggiunto un vasto pubblico. Nel corso degli anni sono numerose le apparizioni cinematografiche di Greggio coni suoi film che hanno raccolto diverse critiche. Nonostante ciò ancora oggi il piemontese resta uno dei volti di punta di Canale 5.

Tra i lavori più famosi di Ezio Greggio troviamo sicuramente Drive In proprio di Antonio Ricci che gli ha permesso di venire in contatto con chi ancora oggi punta sulla sua bravura. In molti lo associano ad Enzo Iacchetti, visto che da anni entrambi lavorano al tg satirico Striscia la notizia. Seppur legatissimo all’Italia nel corso degli anni Ezio Greggio ha avuto modo di trasferirsi nel Principato di Monaco.

Ezio Greggio, in pochi conoscono la sua casa di Montecarlo: è da sogno

Ezio Greggio, uno dei conduttori più noti nel panorama televisivo italiano, ha lasciato un’impronta indelebile sul piccolo schermo. Nato nel 1954, Greggio ha iniziato la sua carriera nel giornalismo sportivo prima di diventare una delle figure più popolari della televisione italiana, grazie alla sua attitudine comica. Come abbiamo anticipato in precedenza, il comico è arrivato al successo con la sua partecipazione a Drive In.

Oltre alla conduzione Greggio si è dedicato anche alla regia, ma il vero successo è arrivato con “Striscia la Notizia, condotto in compagnia di Enzo Iacchetti. Negli ultimi anni, la vita privata di Greggio è stata al centro dell’attenzione a causa della sua relazione con Romina Pierdomenico, con la quale vive in una lussuosa villa. La dimora di Ezio Greggio si trova ora nella suggestiva Costa Azzurra, a Montecarlo.

Questa località, famosa per il gioco d’azzardo e la Formula 1, offre scorci turistici ed eventi mondani che sembrano essere apprezzati dal conduttore. Oltre al suo ruolo nel mondo dello spettacolo, Greggio ricopre la posizione di Direttore del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie. Durante il periodo del lockdown, ha confessato di aver trascorso il tempo leggendo e guardando film che non aveva mai avuto l’opportunità di completare.