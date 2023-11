La confessione da brividi dell’attore Francesco Benigno: “Dio mia ha letteralmente salvato”

Francesco Benigno ha fatto una confessione da brividi che ha sconvolto tutti i suoi fan. Il duro del cinema ha un cuore d’oro

Incredibile ma vero! Non è tutto oro quel che luccica: le difficoltà ci sono per tutti ed è in queste occasioni che esce la vera essenza della persona. Amatissimo da milioni di fan in tutto il mondo, la rivelazione ha dell’incredibile.

In pochi avrebbero potuto credere che anche uno come lui potesse essere una vittima. E lui mai avrebbe pensato di poter avere una vita come quella che ha e, tanto meno, un lavoro come questo. Eppure “Dio mi ha letteralmente salvato”, ha spiegato recentemente in un’intervista questo incredibile attore. E questo sarebbe accaduto più e più volte. L’uomo da sempre molto religioso ha ammesso di avere avuto momenti brutti nella sua vita.

Per lui il segreto per superarli sarebbe stato l’aiuto del Signore. Cattolico praticante, oggi è un uomo felice sia nella vita privata che nel lavoro. Ma anche per lui ci sono stati momenti davvero bui che però hanno contribuito a farlo diventare quella persona speciale che è oggi. Guardandolo, infatti, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che anche lui potesse essere uno di quelli. Ma cerchiamo di capire meglio.

Francesco Benigno: la salvezza nella fede

Fin da ragazzo devoto di San Francesco e Padre Pio, l’uomo ha nel portafoglio le loro foto. Sguardo profondo, portamento deciso e quell’atteggiamento di sfida verso tutto e tutti sono stati la chiave del suo sbarco in tv. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare questo verità nascosta. Era giovanissimo quando Dio l’ha letteralmente salvato facendogli fare quell’incontro che gli ha cambiato la vita per sempre.

Ed è stato proprio grazie a questo formidabile evento casuale che il giovane Francesco ha potuto dire addio a quel mondo pericoloso che può essere la strada. Orfano di madre da quando ha 9 anni, a toglierlo dalla strada a dalle cattive amicizie che ha iniziato ad avere a 14 anni quando è scappato di casa, è stato proprio lui: il regista Marco Risi. L’allora Francesco Benigno aveva accompagnato un amico ad un provino ma venne scelto lui proprio dal regista.

È così che le porta del successo gli si sono aperte davanti. Il ruolo che lo lanciò nel mondo dello spettacolo fu nel film “Mery per sempre” nel 1989. Da lì è iniziata una fulminea carriera: memorabile il suo ruolo nella serie “Ultimo” a fianco del sex simbol Raoul Bova. Ma la fede lo ha salvato anche in anni più recenti quando nessuno lo chiamava più per lavorare come attore aiutandolo a sopportare quel difficile momento e a tornare presto alla ribalta.