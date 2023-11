Sta per uscire lo smartphone col miglior schermo del mondo: distrugge Apple e Samsung

Un assalto frontale al duopolio Apple e Samsung: sta per uscire lo smartphone col miglior schermo al mondo, che lancia una super sfida.

Lui, lei e l’altro. Lui è l’iPhone, e di per sé non servirebbe aggiungere molto altro: device iconico e magnetico (Mag-safe a parte) basta guardarlo per restare inebriati dalla grande bellezza. La bolla di quel surriscaldamento che ha attanagliato gli iPhone 15 sembra essere esplosa: primo, non a tutti ha dato criticità; secondo, il problema di IOS con le app di parti terze è stato risolto da Apple con un aggiornamento di sistema.

Lei è la casa madre sudcoreana, Samsung, numero uno al mondo sia per smartphone in grado di scattare delle foto epiche come nessun altro, sia perché ha segnato una strada che sta percorrendo a marce elevatissime. Quale? Gli smartphone pieghevoli, vocabolo sconosciuto (volutamente o no è un altro discorso) per Apple.

iPhone e Samsung nel 2024 usciranno con i primi cellulari dotati di funzionalità derivanti dall’intelligenza artificiale generativa: Apple uscirà dopo (a settembre), Samsung prima (a gennaio dell’anno prossimo), ma farebbero bene a guardarsi le spalle. Non tanto da Xiaomi, sempre sul podio tra i top-marchi di telefonia, ma da un’azienda cinese che sta scaldando la classifica.

OnePlus 12 da urlo: lo smartphone acquisisce la certificazione NBTC prima del lancio globale

Un display OLED X1 con risoluzione 2K, realizzato da BOE, più unico che raro, secondo a nessuno. Un pannello del display che supporterà una luminosità di picco di 2600 nit. Una batteria con ricarica rapida da 100 W. È soltanto il punto di partenza degli OnePlus 12. Uno smartphone di top gamma che ha l’ambizione di non tenere termini di paragone, lanciando proprio la sfida a Samsung ed Apple.

I render del design di OnePlus 12 sono trapelati qualche settimana fa, il che fa presagire che non manchi poi molto al suo rilascio. Configurazione con tripla fotocamera posteriore, sensore Sony LYTIA e un altro Sony IMX581 da 50 MP con funzionalità ultra grandangolare, con un teleobiettivo da 64 MP con OIS e zoom ottico 3x . La variante cinese di OnePlus 12 (identificato con il numero di modello PJD110) e la variante globale (numero di modello CPH2581) sono già state individuate su diversi siti web di certificazione.

Tutto ciò lascia presagire a che punto è arrivato il brand cinese, al quarto posto dell’ultima classifica dei marchi top, che sta salendo su di gran carriera. L’imminente variante globale di OnePlus 12 con il numero di modello CPH2581, ottenuta la certificazione NBTC, è pronta al suo lancio, insomma: monterà di sicuro lo Snapdragon 8 Gen 3, una CPU più veloce del 30% e una GPU più rapido del 25% rispetto al suo predecessore. Apple e Samsung avvisati, mezzi salvati.