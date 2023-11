Jasmine Carrisi, la nuova vita lontano da Al Bano e mamma Loredana: scelta definitiva

Jasmine Carrisi è la figlia del cantante Al Bano e di Loredana Lecciso e sta cercando di ritagliarsi il proprio posto nello show business.

Tutti i figli del celebre cantante pugliese Albano Carrisi (eccezion fatta per il minore, Albano junior) hanno tentato una carriera nel mondo dello spettacolo, spaziando tra piccolo schermo e attività musicale. Ora è la volta della più giovane delle sue figlie femmine, Jasmine, avuta dalla compagna di lunga data Loredana Lecciso. In un primo momento, la bellissima ventenne aveva deciso di seguire le orme del padre iniziando un percorso come cantante ma dedicandosi a sonorità trap.

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Ego”. L’anno successivo ha confermato la sua vena artistica incidendo il brano “Calamite” seguito da “Stikide”, pezzo realizzato in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K. Jasmine annovera una partecipazione importante a “The voice senior” su Rai Uno, nelle vesti di giudice della competizione canora dedicata agli over 60, facendo da spalla proprio allo stesso Al Bano.

Jasmine Carrisi fa il suo debutto in un programma molto conosciuto: è bravissima

La giovanissima Jasmine Carrisi ha di recente fatto il suo debutto a “Ballando con le Stelle”. Se però la state cercando tra i concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, non la troverete. Questo perché la figlia di Al Bano sta partecipando alla versione della Georgia. È la stessa ragazza ad aver condiviso la sua performance sul suo profilo Instagram (un balletto tratto da Grease), ricondiviso dalla sua orgogliosissima madre, Loredana Lecciso. Jasmine gareggia in coppia con il ballerino professionista Irakli Dzadzamia.

Dopo la sua esibizione, la tv georgiana ha trasmesso un video messaggio del suo famoso padre che le ha mostrato tutto il suo incoraggiamento: “State facendo una trasmissione straordinaria e sono contento che mia figlia Jasmine sia una delle partecipanti“ ha detto Al Bano. È contento che la giovane si trovi nella capitale del paese, la città di Tblisi, dove lui stesso farà uno spettacolo a breve. Il cantante di Cellino San Marco è molto amato e conosciuto in Georgia.

View this post on Instagram A post shared by jasmine ♡ (@jasminecarrisi)



In una recente intervista, Jasmine Carrisi ha parlato del suo futuro sul piccolo schermo. Non esclude in futuro una sua partecipazione al reality Grande Fratello. Anche se il sogno nel cassetto è diverso, di ben altra caratura: “Fare il Festival di Sanremo? Questa è la massima aspirazione, come credo sia per tutti i cantanti”.