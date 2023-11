Quando ti parla non ti guarda negli occhi: c’è un motivo preciso, è meglio saperlo prima

Ti è mai capitato di avere una conversazione con una persona che quando parla non ti guarda negli occhi? C’è un motivo ben preciso dietro tutto ciò: eccolo spiegato.

Avere una conversazione faccia a faccia con una persona, al giorno d’oggi, appare molto difficile. Il tempo è tiranno e sembra che, tra impegni vari, ne abbiamo sempre meno. Le conversazioni con gli altri, anche con i propri migliori amici, si riducono spesso a semplici e ridotti messaggini inviati sul cellulare. Tutto ciò dovrebbe essere limitato e dovremmo tutti concederci del tempo per noi stessi e per incontrare i nostri cari, o qualcuno di nuovo.

Vi è mai capitato, durante un incontro, magari un appuntamento, di ritrovarvi dinanzi persone che quando parlano con voi non vi guardano negli occhi? Mancanza di rispetto, paura, imbarazzo o tradimento? Vediamo insieme cosa può significare questo atteggiamento e soprattutto come agire di conseguenza.

Non ti guardano negli occhi durante una conversazione? Ecco il vero motivo

Quando si ha, da vicino, una conversazione con una persona (amico, conoscente o partner) è sempre bene guardarsi negli occhi. Si tratta quasi di una forma di ‘rispetto’ nei confronti di chi abbiamo davanti. In caso contrario potrebbe risultare un’azione scortese da compiere e soprattutto sospetta. I motivi per cui una persona tende a comportarsi in questo modo sono svariati e tutti con un enorme significato dietro.

Di seguito li vedremo, e in molti resteranno sorpresi dalla loro vastità e differenza, e cercheremo anche di risolverli in men che non si dica. Tra le ragioni per cui una persona non vi guarda negli occhi, dunque, troviamo:

Culture diverse . Sapevate che in alcune culture è considerato quasi ‘peccato’ guardare una donna o un uomo negli occhi? Non si può essere così spudorati prima del matrimonio, o in casa con i propri genitori. Insomma, se incontrate una persona con tradizioni simili, non vi offendete. Non lo fa per cattiveria, ma solo perché fa parte della sua educazione.

. Sapevate che in alcune culture è considerato quasi ‘peccato’ guardare una donna o un uomo negli occhi? Non si può essere così spudorati prima del matrimonio, o in casa con i propri genitori. Insomma, se incontrate una persona con tradizioni simili, non vi offendete. Non lo fa per cattiveria, ma solo perché fa parte della sua educazione. Timidezza. Capita molte volte che la persona che abbiamo dinanzi possa essere particolarmente timida, di conseguenza preferisce guardare in basso o altrove. Magari le piacete così tanto che le appare difficile anche solo incontrare il vostro sguardo per un secondo. Se lo facesse, potrebbe perdere la parola.

Capita molte volte che la persona che abbiamo dinanzi possa essere particolarmente timida, di conseguenza preferisce guardare in basso o altrove. Magari le piacete così tanto che le appare difficile anche solo incontrare il vostro sguardo per un secondo. Se lo facesse, potrebbe perdere la parola. Tradimento. Infine vi è un altro motivo per cui, il vostro partner o un amico, può evitare di guardarvi negli occhi durante una conversazione, ed è il tradimento. Che si tratti di nascondere qualcosa o semplicemente una persona, il diretto interessato sa che guardandovi negli occhi potrebbe essere scoperto, pertanto preferisce abbassare lo sguardo.

Cosa possiamo fare noi in questo caso? Sicuramente creare un ambiente che possa mettere a proprio agio chi abbiamo di fronte, mostrarci empatici e pazienti e soprattutto essere onesti ed aperti all’ascolto, senza critiche. In questo modo lo sguardo pian piano verrà su.