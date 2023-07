Smartphone, addio a questo famoso marchio in Italia: ha chiuso i battenti

Chiude i battenti in Italia un noto marchio di smartphone, la cui scelta porterà a non vendere più nel Paese: il motivo e le ragioni dell’addio

Quando si parla in generale di tecnologia l’attenzione di tantissimi è sempre molto alta, dal momento che si tratta di un settore sempre più presente nella vita di ciascuno, e ancor di più se il tema si lega agli smartphone: in tale caso, arriva la scelta di dire addio all’Italia da parte di un noto marchio che chiude i battenti, ma ecco il motivo.

Il mondo della tecnologia è di estremo interesse un po’ per tutti, visto che si tratta di un aspetto molto presente oramai nella vita di tutti i giorni, con svariate attività che ‘passano’ per smartphone e dispositivi mobili e non. Si pensi in tal senso all’intrattenimento, alla comunicazione con amici, parenti e colleghi, nonché alle stesse attività lavorative, per esempio.

Ma il tema della tecnologia è importante anche rispetto al mercato, visto che la presenza di tanti marchi presenti tra cui scegliere rappresenta possibilità in più per gli utenti a proposito della scelta di quale smartphone comprare, secondo prezzi, esigenze e caratteristiche ricercate.

In tale specifico caso, la novità si lega al mondo degli smartphone e nel dettaglio all’Italia, ha a che fare con la decisione assunta da un noto marchio di dire addio al Paese, rispetto alle vendite, a causa di un successo, sperato ma mancato, non riscosso nel Paese.

Si tratta del marchio Vivo, tra i produttori di tecnologia di smartphone più famosi al mondo, con le relative vendite, da un punto di vista globale, molto alte.

Smartphone, il marchio Vivo dice addio all’Italia? Uscita dal mercato italiano

Una importante novità e una decisione rilevante, quella che si lega al marchio Vivo in merito agli smartphone, con la decisione di dire addio al mercato italiano.

Al riguardo, va detto che non vi è al momento una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, ma come spiegato da Tecno Android, non vi sarebbero dubbi in merito, e sembrerebbe che le relative procedure di uscita dal mercato stesso siano già state avviate.

Un po’ di tempo fa, l’azienda aveva optato per l’approdo ufficiale nel mercato dell’Italia, con gli utenti che hanno avuto modo di comprare i prodotti tanto mediante operatori telefonici quanto presso quelle che sono le più note catene che operano nel settore.

Pare però che tali vendite non siano state sufficienti, e da qui la relativa decisione. Si legge che la scelta parrebbe definitiva e che la distribuzione dei prodotti con marchio Vivo in Italia giungerà a termine a cominciare dal mese di settembre di quest’anno.

Vivo quindi ha deciso di puntare su altri mercati dove è già una realtà molto forte e affermata, mentre l’Italia vedrà la perdita di una rilevante azienda dell’ambito tech, fra i produttori, in made patria, con più alti numeri di vendite e dal grande apprezzamento.