Come capire in pochi secondi se puoi bere l’acqua del tuo rubinetto o no

Non capisci se puoi bere l’acqua del tuo rubinetto? Ecco che cosa puoi fare per accertarti che sia potabile.

Idratarsi è molto importante, soprattutto se ci troviamo in piena estate. Andrebbero bevuti almeno due litri di acqua al giorno, così da mantenerci sani e forti durante il corso delle giornate. L’acqua può essere bevuta in bottiglia, dalle fontane o da alcune sorgenti pulite. Pure i rubinetti sono validi, ma è anche vero che bisogna assicurarsi che l’acqua corrente sia potabile.

Se così non fosse si potrebbe rischiare di contrarre alcuni batteri pericolosi per il nostro organismo. Infatti è in continua crescita la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, che sta portando molte famiglie a ragionare sulla sola e unica necessità di acquistare e bere l’acqua in bottiglia. A questo punto ci si domanda: come si può capire se l’acqua del rubinetto è buona o meno? Approfondiamo l’argomento per capire di più.

Per iniziare l’acqua deve essere limpida. Se notate qualche venatura di colore diverso o l’acqua stessa non dovesse essere trasparente, forse ha qualche problema di potabilità. Inoltre non deve emanare odori particolari, e non ci riferiamo al cloro in questo caso. Viene utilizzato nei processi di potabilizzazione per rendere l’acqua adatta al consumo umano. La sua presenza può essere sintomo di un buon processo di disinfezione. Questo significa che potremo stare tranquilli.

Acqua del rubinetto, come capire quando è potabile: questi trucchi sono infallibili

Di norma si dovrebbero pulire le tubature domestiche, ma non è sempre facile. In questo caso si potrebbe pensare di installare un filtro da rubinetto o acquistare una caraffa filtrante. Con questi strumenti sarà possibile sottoporre l’acqua ad un altro processo di depurazione. Anche farla bollire può essere utile per determinare se ha troppo calcare al suo interno. Lo noteremo se verrà a formarsi una corona biancastra ai lati della pentola. Vale a dire che può essere bevuta ugualmente.

E infine, ma non per importanza, si può tentare un’ultima mossa. Basta contattare il comune o le associazioni per il rifornimento idrico, così da sapere se l’acqua che viene trasmessa è potabile o meno. Le postazioni di distribuzione di acqua microfiltrata, liscia o gasata saranno in grado di rispondere ad ogni nostra singola domanda. Può essere un modo alternativo per stare tranquilli e bere l’acqua del nostro rubinetto.