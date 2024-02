Esaminiamo due comuni prodotti di investimento che godono della garanzia dello Stato e che hanno quasi la stessa durata. Si differenziano per la forma di collocamento, il meccanismo di eventuale liquidazione anticipata, la loro gestione nel corso della vita di maturazione. Al netto di ciò, oggi rendono più 20.000 euro sull’ultimo BOT a 1 anno o sulla migliore offerta Supersmart sul libretto postale?

Da un lato sfrutteremo i dati relativi all’ultimo collocamento di BOT a 1 anno di un paio di giorni fa. Dall’altro vedremo quali sono le attuali offerte targate CDP e disponibili presso le Poste Italiane.

Il rendimento dell’ultimo BOT annuale sopra il 3,5%

Venerdì 9 si è tenuta l’ultima asta di BOT a un anno, già a suo tempo annunciata dal MEF con un opportuno Comunicato. Il bond ha codice ISIN IT0005582868 e scadenza al 14 febbraio 2025, mentre dopodomani sarà la data di regolamento di chi se lo è aggiudicato l’altro ieri.

A fronte di un’offerta MEF di 9 miliardi di €, la domanda è stata discreta (12,33 miliardi di € di richieste), con un rapporto di copertura dell’1,37. Quanto ha offerto come rendimento? Il dato lo si desume indirettamente dal prezzo di aggiudicazione, considerato il meccanismo del’asta con cui l’emittente piazza il bond sul mercato.

Il rendimento lordo di aggiudicazione è stato fissato al 3,522%, a cui corrisponde un prezzo di aggiudicazione di 96,543 centesimi. In pratica per ogni 965,43 € (più commissioni alla propria banca) s’incassano 1.000 € lordi a scadenza, tra un anno. Il rendimento netto, invece, per Assiom Forex è del 2,906%, per cui su un ipotetico capitale di 20mila € l’incasso netto sarebbe sui 580 €, spese bancarie escluse.

Sul fronte del risparmio postale abbiamo 3 diverse opzioni di accantonamento per i titolari di libretto Smart. Le attuali offerte Supersmart (zero costi di gestione, salvo gli oneri fiscali) emesse CDP sono al momento:

Supersmart 360 giorni, con tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 2,50% (26% di ritenuta fiscale) e durata di una spanna inferiore all’anno. La promo chiede solo l’attivazione del vincolo e l’attesa del termine previsto;

Supersmart Premium 366 giorni, con tasso lordo a scadenza del 3,00% ma riservata solo a chi apporta nuova liquidità ;

Supersmart Pensione 364 giorni, con interesse lordo a scadenza del 3,50%. L’offerta è dedicata solo a chi ha ricevuto almeno un accredito pensione INPS o che abbia già presentato richiesta di accredito sul libretto Smart.

Infine abbiamo sfruttato il simulatore sul sito di Poste per calcolare il potenziale guadagno su un ipotetico capitale di 20mila €. Gli interessi netti (di sola ritenuta fiscale) sarebbero, nell’ordine, di 364,03 €, 444,13 € e 515,32 €. Ancora, va aggiunta la certezza del nominale anche in caso di svincolo anticipato del singolo accantonamento.