Serie TV, prenditi del tempo e guarda queste: avrai modo di pensare e riflettere

Siete amanti delle serie TV? Allora non potete perdervi queste piccole perle, vi consigliamo di guardarle quando siete da soli

Negli ultimi anni, le varie piattaforme di streaming presenti in rete hanno potuto vantare un numero di utenti abbonati sempre maggiore. Tra Netflix, Prime Video, Disney+ e chi più ne ha più ne metta, c’è solo l’imbarazzo della scelta su cosa guardare. Si parla tanto di film quanto di serie TV e documentari, originali e non che vengono messi a disposizione di tutti gli utenti con un piano a pagamento attivo.

In particolare, stanno andando sempre più in voga le serie TV. Per diversi motivi. Innanzitutto il bingewatching, che permette di mettersi davanti la TV e passare ore e ore a seguire una storia singola con gli stessi personaggi. Spesso portando anche a finire intere stagioni in una sola volta. E poi perché, grazie al medium in questione, gli sceneggiatori hanno la possibilità di approfondire maggiormente eventuali tematiche e storie dei personaggi. Portando ad un’interazione maggiore. Se non sapete più cosa guardare, ecco alcune perle consigliate per chi ama riflettere.

Serie TV, ecco alcuni consigli su quali guardare (meglio da soli)

Siete alla ricerca di una serie TV che vi faccia riflettere? Allora dovete assolutamente guardare queste, meglio se da soli così da potervi concentrare al meglio senza alcun tipo di distrazione. Ce ne sono di diverse che potete trovare sia su Netflix che su altre piattaforme, e sono perfette per le vostre esigenze.

Partiamo da Black Mirror, uno show britannico che mostra futuri distopici legati alla tecnologia avanzata. Ogni singolo episodio ha una storia a sé e protagonisti diversi, resterete senza parole! Altra piccola perla è Bojack Horseman, che vede protagonista l’ex star di Hollywood BoJack risucchiato dall’auto-distruzione tra dipendenze e depressione.

Sempre in voga è Nine Perfect Strangers, una miniserie che trovate su Prime Video e ruota attorno alla storia della protagonista (interpretata da Nicole Kidman). Sono solo 8 episodi, ma vi permetteranno di immergervi completamente in questo universo. Impossibile non menzionare Mindhunter, una serie TV di Netflix con protagonisti due agenti dell’FBI che scavano nella psicologia dei serial killer intervistandoli in carcere. E ci sono figure di spicco degli anni ’70 come Ed Kemper o Ted Bundy. Questi sono solo alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili per una serie TV introspettiva. Ce ne sono tante altre, vi basta effettuare una veloce ricerca sulle piattaforme di streaming.