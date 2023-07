Diletta Leotta di mostra con il costume di Barbie in piscina: bellezza ultraterrena, pioggia di like in pochi secondi

In piscina con addosso il costume di Barbie Diletta Leotta è un vero spettacolo, i suoi seguaci ammirandola in tutto il suo splendore sono impazziti.

Sempre splendida e super sensuale Diletta Leotta stende tutti ogni volta che si mostra, con qualsiasi look è davvero stupenda. Anche con le forme arrotondate per via della gravidanza è più sensuale e incantevole che mai, i suoi seguaci vanno fuori di testa davanti alle sue forme da paura, questi la venerano.

Tra poche settimane la nota conduttrice di Dazn diventerà mamma per la prima volta e non vede l’ora di conoscere la sua bambina. Come lei stessa ha rivelato lei e Karius non avevano pianificato la gravidanza, ma dopo un momento di paura iniziale sono impazziti di gioia. Lei sui social mostra continuamente il suo bellissimo pancione, in molti per questo la criticano altri invece non fanno che riempirla di like e commenti pieni di affetto e complimenti.

I suoi scatti fanno perdere completamente la testa a tutti, soprattutto quando oltre alla sua favolosa bellezza mette in risalto le sue curve da paura. Di fronte a così tanta sensualità e al suo fascino incredibile resistere per i suoi fan è impossibile. Diletta Leotta è davvero uno schianto e conquista tutti ogni volta che si mostra, non notarla non è proprio possibile.

Diletta Leotta a bordo piscina con Karius, il costume di Barbie esalta forme da sogno

Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram la splendida conduttrice ha pubblicato un post che come al solito ha conquistato l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. In pochissimo tempo ha fatto il boom di like e complimenti, i fan la adorano.

Lo scatto la ritrae a bordo piscina mentre abbraccia il compagno Loris Karius, il costume intero che indossa è di Barbie ed è attillatissimo. Questo oltre a mettere in evidenza il pancione a stento contiene le sue forme pazzesche, sembra infatti che l’esplosivo décolleté stia per fuoriuscire.

Sempre stupenda e super seducente Diletta Leotta riesce sempre ad ammaliare tutti coloro che la seguono e la amano. Questi non possono fare a meno di ammirarla in tutta la sua magnifica bellezza e restare a bocca aperta, i suoi post fanno sempre il pieno di apprezzamenti e like. Anche questa volta ha steso chiunque, con l’aderente costume di Barbie è uno spettacolo.