Sei una Persona Altamente Sensibile? Ecco i segnali per capirlo

La sensibilità è una caratteristica molto sviluppata in alcune persone: ecco come scoprire se si è altamente sensibili e cosa significa.

Tutti noi proviamo delle emozioni e percepiamo il mondo circostante in modo diverso e vi sono alcune persone che hanno una maggiore sensibilità nei riguardi di ciò che le circonda.

P.A.S. è il termine con cui si indicano le persone altamente sensibili e a parlare delle loro caratteristiche e di che cosa significhi essere altamente sensibili è la psicologa e ricercatrice Elaine Aaron. Circa il 15% o 20% della popolazione mondiale può definirsi altamente sensibile e le caratteristiche di queste persone variano da una grande empatia fino ad alcuni tratti che le rendono più delicate, ma che danno loro anche dei punti di forza se si sa come gestirli.

Ecco cosa significa essere una persona altamente sensibile

Secondo diverse ricerche, le persone che possiedono un elevato grado di sensibilità tendenzialmente sono quelle introverse, il cui mondo interiore è da scoprire e da analizzare, esattamente come loro sono in grado di scrutare ogni piccolo dettaglio e di riflettere su di esso. In genere sono persone che amano la giustizia e che provano un grande senso di disagio e di sconforto di fronte alle notizie negative e agli eventi che purtroppo accadono durante il corso della vita, anche se non hanno niente a che fare con la loro stessa esistenza.

Sono persone che vengono attirate dalla delicatezza della sensibilità intrinseche in ogni forma d’arte e tendenzialmente sono più propense a iniziare ad approcciarsi alla vita spirituale. La loro più grande caratteristica è l’empatia e per questa ragione si fanno carico delle emozioni altrui anche senza volerlo.

Un’altra caratteristica delle persone altamente sensibili è il fatto che sentano in modo amplificato tutto ciò che le circonda: infatti sia gli stimoli sonori sia gli stimoli visivi, che normalmente non irriterebbero le persone, per loro sono una fonte di disagio, da cui si sentono sopraffatti e alle volte anche confusi. Per questa ragione prediligono ambienti più silenziosi e tranquilli e in cui non sono presenti delle luci forti e improvvise.

Anche le emozioni vengono amplificate a livelli a volte estremi. Le persone altamente sensibili provano emozioni e sentimenti in maniera molto diversa rispetto a chi non lo è, venendo anche in questo caso spesso sopraffatti da quello che sentono. Per esempio basta un piccolo avvenimento positivo per far provare loro un’immensa gioia e al tempo stesso basta che si sentano dire una frase negativa per farle sprofondare in un senso di desolazione e di tristezza estremi.