Sei in pericolo? Il tuo telefono può salvarti la vita: la funzione che nessuno conosce

Devi assolutamente conoscere questa funzionalità per telefono. Se sei in pericolo, con un solo click puoi salvarti la vita

Negli ultimi anni, le grandi aziende produttrici di smartphone hanno deciso di puntare in maniera decisa su alcune caratteristiche. A partire dai comparti fotografici, con sensori sempre più avanzati che nulla hanno da invidiare alle fotocamere professionali. Non si può poi non menzionare l’hardware, con chip e altre componenti interne che garantiscono fluidità e poco consumo di batteria. Senza dimenticare il design, ciò che balza subito all’occhio dei consumatori.

Ma se queste caratteristiche sono quelle che più importano al momento della scelta dello smartphone, ce ne sono tante altre che invece sono il punto vincente quando lo si inizia ad utilizzare. Parlando di software, infatti, iOS ed Android possono vantare decine di funzionalità che spesso si rivelano imprescindibili. Ce ne sono talmente tante, che alcune risultano essere sconosciute o poco utilizzate. Per esempio, c’è questa che con un solo click potrebbe salvarvi la vita se siete in emergenza.

Così vi salvate la vita: la funzionalità per smartphone che non conoscevate

Ci sono alcune funzionalità per smartphone che ad oggi non sono tanto discusse ma, in determinati casi, potrebbero salvarvi la vita. Vi consigliamo di provarci subito, se vi trovate in pericolo è importantissima da usare per un motivo in particolare. E la cosa bella è che basta un solo click per attivarla, dunque sempre alla portata di mano e senza nessun “magheggio” necessario per iniziare ad usarla.

Stiamo parlando delle chiamate SOS di emergenza al numero 112, dal quale poter dire dove ci si trova e perché si è in pericolo. Per poi reindirizzare la chiamata alla polizia, all’ambulanza, ai vigili del fuoco e via dicendo, in base alla situazione di pericolo in cui ci si ritrova. Se avete uno smartphone Samsung con Android, dovete sapere che vi basta premere velocemente per 5 volte il tasto laterale di accensione e spegnimento per far partire in automatico la chiamata SOS.

Un modo di utilizzo molto intuitivo e semplice, pensato proprio per essere attivato quando si è in pericolo. Se per esempio avete fatto un incidente o vi siete fatti male e avete bisogno di un’ambulanza, non dovrete sbloccare il telefono, aprire l’app per effettuare chiamate e digitare il numero. Basta premere per 5 volte velocemente il tasto di accensione ed il gioco è fatto, potrete in pochi secondi far arrivare i soccorsi dove vi trovate.