Se ricarichi la batteria del cellulare di notte stai sbagliando: dopo aver conosciuto i rischi cambierai abitudine

Ricarichi la batteria del telefono durante la notte? Potrebbe essere molto rischioso. Ecco tutto quello che devi sapere.

Molte persone sono abituate a ricaricare il cellulare di notte, lasciandolo sul comodino di fianco al letto, in modo da trovare al risveglio il livello di batteria al 100%. Non tutti sanno, però, che questa abitudine comporta dei rischi molto seri da non sottovalutare.

Lo smartphone è ormai il compagno delle nostre vite e ci serve in tutti gli aspetti quotidiani della vita. Per questo motivo, molti di noi lo esigono sempre pronto e performante all’inizio di ogni giorno, soprattutto quando si trascorrono diverse ore fuori casa per lavoro.

Quando ricarichiamo il cellulare per tutta la notte e questo raggiunge la carica completa, in quel momento (come specificano molti produttori) andrebbe staccato dalla corrente per evitare un sovraccarico della batteria. Questo continuo accumulo di corrente, provoca dei lievi surriscaldamenti sulle componenti interne della batteria, portandola a una perdita di capacità e un deterioramento precoce. La vita del cellulare, così, si accorcerà notevolmente e in anticipo.

In merito al pericolo dovuto al surriscaldamento della batteria, è importante sottolineare un incremento del rischio di un incendio causato dall’aumento della temperatura interna delle componenti del cellulare. Durante la notte potremmo non accorgerci di cosa accade vicino a noi, sottovalutando una situazione potenzialmente pericolosa. Ma questo non è l’unico motivo per evitare la ricarica notturna del vostro dispositivo.

Il pericolo della ricarica notturna dello smartphone

Per quanto riguarda la salute, ricaricare lo smartphone di notte è uno dei comportamenti abituali da eliminare immediatamente. Gli smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche, seppur in quantità inferiori alla soglia di pericolosità. Posizionando il telefono sul comodino accanto al letto e lasciandolo in carica tutta la notte, emetterà radiazioni molto vicine alla nostra testa per tantissime ore.

Durante le ore di riposo notturno, il cervello necessita di un ambiente privo di interazioni esterne come le radiazioni. Anche per questo motivo si consiglia di non usare lo smartphone appena prima di dormire. Meglio ricaricarlo durante le ore di veglia, in un luogo normalmente fresco e arieggiato, non vicino alla testa e staccandolo dalla corrente pochi minuti dopo il raggiungimento del livello massimo di carica.

È fondamentale posizionare il telefono il più lontano possibile dalla nostra sistemazione notturna, per evitare radiazioni. Lo smartphone andrebbe poggiato su una superficie solida durante la ricarica e in un ambiente arieggiato per scongiurare un surriscaldamento eccessivo della batteria. In particolare, è altamente sconsigliato tenere il telefono in carica sul letto o sul cuscino.