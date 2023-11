Le 6 pericolose frasi che il narcisista usa per farti sentire in colpa nella relazione: meglio accorgersene subito

Avere a che fare con un narcisista patologico può portare grande sofferenza: ecco come riconoscerlo da alcune frasi

Bisogna fare tanta, tantissima attenzione alle persone con cui iniziamo una relazione. Finire in un rapporto tossico è un attimo, come ci hanno dimostrato anche recenti e drammatici fatti di cronaca. Una relazione tossica, solitamente, si materializza quando una delle due parti è rappresentata da un narcisista patologico. E ci sono alcune frasi per riconoscere questi tipi di personalità molto pericolose.

Finire nel baratro di una relazione tossica può causare grande sofferenza emotiva, prostrazione. Ma può anche sfociare in qualcosa di peggio, con privazione della libertà, forse anche violenza. E, come accennavamo, in casi estremi, anche oltre, purtroppo. Il consiglio che possiamo darvi è di non accettare mai nulla, di salvaguardare il vostro benessere e la vostra dignità.

Non abbiate paura o vergogna di farvi aiutare: dagli amici, dai parenti, da un terapeuta, forse anche dalle forze dell’ordine in determinate situazioni. Ma, ovviamente, per capire il pericolo in cui ci si trova, bisogna prima comprendere quando abbiamo di fronte un narcisista che vuole manipolarci. Ecco, allora, alcune frasi tipiche.

Le frasi tipiche del narcisista patologico

Sembra un linguaggio innocente, ma non lo è. E dobbiamo essere abili a riconoscere queste frasi per rivendicare la nostra libertà emotiva. “Se mi amassi davvero, faresti questo”. Può essere un vero pugno allo stomaco sentire queste parole, soprattutto provenienti da qualcuno a cui teniamo profondamente. Questa frase è una tattica manipolativa progettata per farci dubitare della profondità del nostro amore.

Come se la devozione potesse essere misurata esclusivamente dalla volontà di piegarsi alla loro volontà. “Tu fai sempre tutto per te”. Un egocentrico (e, quindi, un narcisista) accuserà sempre gli altri di essere egocentrici e narcisisti. Questa frase è spesso buttata lì quando cerchiamo di esprimere i nostri sentimenti o bisogni.

Ancora: “Non pensi mai a come le tue azioni mi influenzano”. Implica non solo un singolo errore, ma un fallimento cronico e continuo da parte nostra nel considerare i sentimenti del partner. La parola “mai” è particolarmente potente e fa sentire come se stessimo perennemente fallendo nell’essere un partner premuroso. “Faccio così tanto per te, ed è così che mi ripaghi?”. Una frase che instilla il dubbio sulla nostra correttezza. Può succedere che ci si senta immediatamente in debito e che si tenti di pareggiare i conti.

Poi c’è la frase che colpisce con un doppio smacco: “Tutti sono d’accordo con me che hai torto”. Ecco il (presunto) pubblico ludibrio. È isolante e scoraggiante. L’effetto di questa tattica è particolarmente potente perché tocca la natura sociale e la nostra paura di essere ostracizzati. Infine, la frase “Immagino di aver sbagliato su di noi” cade come una bomba nel bel mezzo di una discussione, ed è progettata proprio per fare questo: far deragliare la conversazione e metterci in allerta emotiva. Suggerisce che le fondamenta stesse della relazione potrebbero essere imperfette o fatiscenti. Un effetto devastante.