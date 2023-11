Massimiliano Varrese, avete mai visto l’ex compagna? Chi è e cosa fa, tutto su di lei

Massimiliano Varrese, avete mai visto l’ex compagna con cui è stato molti anni? Chi è e cosa fa, tutto su di lei

Massimiliano Varrese è, senza ombra di dubbio, uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Da quando è entrato nella casa, ha fatto subito parlare di sé per il suo carattere davvero molto particolare.

Oltre a essere un uomo affascinante che ha fatto sognare molte donne negli anni con i ruoli che ha ricoperto, è anche un uomo con una personalità davvero molto forte che ha saputo distinguersi in questi mesi trascorsi nella casa.

Massimiliano ha avuto un momento in cui è scivolato in questa edizione, ovvero quando ha cominciato a nutrire interesse per la concorrente Heidi Baci. La sua stava diventando davvero una ossessione, infatti è stato molto criticato dai telespettatori che lo hanno accusato di essere pesante e oppressivo, e non soltanto loro. Infatti anche i genitori di Heidi erano davvero molto preoccupati, al punto tale da chiedere alla ragazza di lasciare per sempre la casa.

Massimiliano Varrese oggi è al Grande Fratello: ma voi conoscete la sua ex compagna Valentina Melis?

Massimiliano in questa circostanza ha raccontato ai suoi compagni che non provava un sentimento così forte da tanti anni, ovvero dalla sua ultima relazione importante con Valentina Melis, la donna con cui poi ha avuto anche una bellissima figlia di nome Mia. I due oggi non stanno più insieme ma tra di loro è rimasto un affetto davvero molto profondo. Ma chi è Valentina? Cosa sappiamo di lei?

Valentina è una conduttrice e una giornalista. I due si sono conosciuti molti anni fa quando lui stava facendo uno spettacolo teatrale e lei lo intervistò. Fu davvero amore a prima vista, ma entrambi non erano pronti.

Molti anni dopo poi i due si sono ritrovati su Facebook e da allora non si sono lasciati più. Hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro e deciso di mettere su famiglia. Purtroppo, però, la loro relazione non ha superato la pandemia, infatti proprio tre anni fa hanno deciso di lasciarsi per sempre.

Della loro relazione rimane la bambina bellissima che hanno avuto insieme, Mia, che potrà sempre contare sulla sua mamma e sul suo papà, che la amano davvero alla follia.