Se hai intenzione di acquistare un nuovo iPhone ti conviene prima dare un’occhiata a questo studio

Se hai intenzione di acquistare un iPhone 14 devi assolutamente conoscere le testimonianze degli utenti che lo hanno già acquistato. Non è tutto oro quello che luccica!

Con l’uscita sul mercato dell’iPhone 14 il prezzo medio di vendita di uno Smartphone con il simbolo della mela a decisamente raggiunto i massimi storici. Tuttavia, stando alle testimonianze di chi ha già acquistato il nuovo modello, il livello di soddisfazione non è in linea con gli iPhone precedenti. Sembra, infatti, che gli utenti siano delusi dall’acquisto effettuato: c’è uno studio che lo conferma.

Avere un iPhone è uno status symbol, se poi lo smartphone è di ultima generazione, come l’iPhone 14, allora lo è ancora di più. Ma se hai intenzione di acquistare un iPhone 14, forse dovresti prima raccogliere le testimonianze di chi ha già effettuato questo acquisto che ammette di essere rimasto deluso dal gioiellino della Apple.

Le ragioni della delusione e del basso tasso di soddisfazione sono state raccolte in uno studio che individua gli aspetti che non hanno convinto.

Se hai intenzione di acquistare un iPhone 14 dai un’occhiata alle recensioni

In base ad un’analisi, che ha preso in esame le recensioni a 5 stelle degli utenti che hanno acquistato un iPhone 14, adesso che il tasso di soddisfazione dell’ultimo modello made in Apple è in calo. Su circa 669.000 recensioni solo il 72% sono a 5 stelle. Se questi dati vengono confrontati con le recensioni dei modelli precedenti, come ad esempio l’iPhone 13, si evidenzia un calo delle recensioni positive.

Infatti, il modello precedente ha ottenuto l’80% di recensioni a 5 stelle. C’è però anche il rovescio della medaglia, rappresentato dall’iPhone 14 Pro che ha registrato un feedback migliore, con il 76% di recensioni a 5 stelle. Tuttavia, resta pur sempre un dato inferiore all’iPhone 13 Pro che aveva l’84% di recensioni a 5 stelle.

La riduzione del tasso di soddisfazione dei clienti che hanno acquistato l’iPhone 14 sarebbe imputabile ad una mancanza dei miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Tutto ciò ha contribuito a disincentivare l’acquisto da parte degli interessati.