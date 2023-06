Il cervello annienterà le tue idee migliori: la regola per “ingannarlo”

Il nostro cervello tende a demolire le nostre idee quando facciamo passare troppo tempo per realizzarle: ecco la regola per ingannarlo.

Probabilmente vi è capitato spesso di pensare a qualcosa e avere un’idea che ritenete più che valida, ma di perderla poco dopo averla avuta. Probabilmente vi convincete del fatto che ci sia un motivo per cui ve la siete dimenticata, magari arrivate a pensare che non fosse poi così valida ed è per questo che l’avete rimossa. Ma è davvero sempre così? Possibile che nel momento dell’ideazione siamo entusiasti della trovata che abbiamo avuto e basta poco tempo per rendersi conto che invece si tratta di qualcosa di non troppo valido?

Lo stesso può accadere quando hai l’istinto improvviso di fare qualcosa, che si tratti di un’attività o della realizzazione di qualcosa a cui pensi da tempo. Magari siete seduti sul divano di casa e provate quella forte voglia di fare qualcosa, passa qualche secondo e abbandonate improvvisamente quell’idea. Il meccanismo è lo stesso, di fatto il vostro cervello “annienta” l’istinto e l’idea che avete avuto, cominciando ad analizzare i pro e i contro di un’azione o di un’idea.

Tendenzialmente il nostro cervello punta a preservarci, proteggerci da sforzi e fatica inutili ma anche da possibili delusioni e fallimenti. Quando qualche nostro proposito comporta un rischio o la possibilità di un fallimento, tendiamo sempre a tirarci indietro, a sminuire il nostro istinto e la nostra idea, il motivo è semplice: sappiamo quanto possa fare male impegnarsi per qualcosa e non riuscire a portarlo a termine.

Il cervello potrebbe cancellare le tue idee migliori: ecco come fare ad ingannarlo

A volte questo meccanismo è talmente palese da diventare consapevole. Ci sono persone che sono talmente insicure che evitano volontariamente di mettersi in gioco per il timore di fallire.

La paura è qualcosa di fondamentale per l’essere umano, poiché lo preserva dai pericoli, tuttavia quando questa diventa disabilitante e controproducente bisogna fare qualcosa per contrastarla, vincerla.

Di questo parla l’esperta Mel Robins, in un estratto video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Motivazione|Mindset’. Questa ci dice che abbiamo circa 5 secondi di tempo prima che il nostro cervello annienti il nostro istinto e questo si perda per sempre. Tuttavia questo meccanismo inconscio può essere combattuto.

La dottoressa Robins spiega infatti che esiste una regola, o meglio un trucco, per ingannare il nostro cervello, impedirgli di cancellare automaticamente il nostro istinto e le nostre idee. Questo trucco consiste nel contare alla rovescia. L’esperta chiama questo metodo “Regola dei 5 secondi”, poiché basta partire da 5 e andare a ritroso per ritrovare ciò che il cervello voleva cancellare.