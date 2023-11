Rivoluzione storica di Whatsapp, arriva la funzione più chiesta dal primo giorno

WhatsApp sta per essere interessato da una rivoluzione storica. È in arrivo la funzione più chiesta sin dal primo giorno.

WhatsApp sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti. Nonostante il 2023 sia ormai quasi volto al termine, infatti, il team di sviluppatori ha in serbo ancora qualche cartuccia da sparare per stupire i suoi consumatori e andare ad integrare sia nella versione per smartphone che quella web funzionalità che si riveleranno utilissime nel lungo termine.

In particolare, c’è un grosso aggiornamento che sa tanto di rivoluzione e che è ora in fase beta. Si tratta di uno degli strumenti più richiesti dai consumatori sin dal primo giorno, e che finalmente sembra essere pronto per arrivare in pianta stabile. A svelare il tutto in anteprima ci hanno pensato come sempre gli esperti di WABetaInfo, con alcuni interessanti dettagli.

WhatsApp si aggiorna, è in arrivo una funzione richiestissima

La community di WhatsApp può finalmente fare i salti di gioia. Dopo anni di lunghe richieste, sembra che ora il team di sviluppatori della piattaforma di Meta sia pronta per integrare una delle funzionalità più a lungo domandate dai consumatori. Ad annunciarlo sono stati gli esperti di WABetaInfo, che hanno avuto modo di metter mano all’ultima versione beta per iOS 23.23.1.77 dell’app.

Secondo quanto si legge, sarà presto possibile associare un indirizzo e-mail al proprio profilo. Per fare ciò, basterà aprire l’app, andare nella sezione Account e poi sperimentare la novità tramite il comodo pulsante che compare tra le varie voci. Si tratta di un metodo di accesso alternativo, molto utile in particolare per coloro che non riescono ad ottenere il codice a 6 cifre via SMS per l’autenticazione.

Va comunque detto che per il momento l’app di messaggistica non sta in nessun modo pensando di sostituire definitivamente i numeri di telefono con gli indirizzi e-mail, anzi. L’idea è quella di fornire una valida alternativa in modo che, anche in una situazione dove la rete mobile è scarsa e non si ha accesso agli SMS, sia comunque possibile connettersi al proprio account con l’email.

Al momento il tutto è in fase di test, ma probabilmente già entro fine anno potrebbe arrivare la versione definitiva scaricabile tramite App Store di iOS o Play Store di Google. Per una novità che verrà apprezzata dagli utenti sin da subito.