Ballando con le stelle: la ballerina ha un nuovo fidanzato. La coppia inattesa

I riflettori dei media sono puntati su una delle maggiori protagoniste di Ballando con le stelle. La famosa ballerina ha trovato l’amore e il fidanzato è una vera star del web. Ecco di chi si tratta.

Il programma Ballando con le stelle ha permesso al pubblico di conoscere numerosi artisti che negli anni sono diventati delle celebrità in campo televisivo e social, animando le pagine di cronaca rosa tra flirt, amori e grandi annunci.

Recentemente, i magazine di gossip hanno concentrato la loro attenzione su Anastasia Kuzmina, che ha deciso di raccontarsi a cuore aperto a Novella 2000 così come non aveva mai fatto prima d’ora, presentando ufficialmente il proprio compagno.

Ballando con le stelle: Anastasia Kuzmina travolta da un nuovo amore

La vita sorride ad Anastasia Kuzmina, da poco tornata a Ballando con le stelle, la quale sta vivendo un momento molto importante anche nel privato insieme al nuovo compagno. Durante la recente intervista rilasciata a Novella 2000, la maestra di ballo ha confermato la relazione con Alessio Di Gennaro, anche se i due hanno deciso di uscire allo scoperto già da qualche tempo mostrandosi appunto sui social network.

Alessio Di Gennaro, medico nutrizionista, è balzato all’attenzione dei media grazie al racconto che ogni giorno fa dal suo lavoro in ambulatorio. Sui social, infatti, pubblica i colloqui con i propri pazienti per evidenziare al meglio quali sono le domande che vengono poste spesso ai nutrizionisti, insieme agli obiettivi che si intendono raggiungere e non solo.

Un percorso che gli ha permesso di dare forma ad un nuovo modo di comunicare in ambito scientifico, ma che al tempo stesso ha favorito l’incontro con Anastasia Kuzmina, così come lei stessa ha dichiarato al magazine sopracitato.

Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro: come si sono conosciti

La ballerina ha rivelato di essere rimasta colpita da un video di Alessandro sull’approccio al paziente, per poi rimanere sul suo canale TikTok a scrollare tra le clip fino alle 3:00 del mattino. Era l’estate del 2022 e Anastasia rimase così tanto affascinata da prenotare una visita nel suo studio, incentivata dall’emozione provata in quel momento e dal fato che già dai filmati si era resa conto che lui aveva tutte quelle qualità che stava cercando in un uomo.

Ben presto scoprirà che l’attrazione tra lei e il dottor Di Gennaro era reciproca, il quale aveva rimandato tutti gli appuntamenti al pomeriggio solo per poter concedere la mattinata intera senza alcun tipo di premura alla ballerina.

Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati e oggi vivono una bellissima storia d’amore. Anastasia a Novella 2000 ha così concluso il suo racconto: “I miei lo adorano, mio fratello Nikita anche. Chi lo ama di più è mia nonna, che dall’Ucraina l’anno scorso è venuta a vivere in Italia. Lei non parla ancora l’italiano, ma si capiscono al volo“.