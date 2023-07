Rischio incendio ed esplosione per le batterie al litio: questo errore può essere fatale

Le batterie al litio sono a rischio incendio? Lo sono, ma soltanto se commetti questo errore: ecco cosa non devi fare.

Uno dei principali componenti con cui vengono costruiti i dispositivi elettronici sono proprio le batterie a litio. Vengono utilizzate per i cellulari, i tablet, i computer portatili e per qualunque altro oggetto o mezzo abbia bisogno di una componente elettrica. Basti pensare ai veicoli elettrici per esempio, che vengono progettati con le batterie al litio per poter funzionare correttamente e senza problemi.

Ma è anche vero che le batterie al litio sono sensibili al calore, forse molto di più di quel che si pensa. Un eccessivo riscaldamento può causare una deformazione o il rigonfiamento delle celle di contenimento della batteria. Questo provoca una liberazione violenta del litio e causa una esplosione, che sfocia molto velocemente in delle vampate di fuoco. Il rischio aumenta durante l’uso della batteria del dispositivo e la ricarica della batteria stessa.

Cosa non fare se si usa un dispositivo con delle batterie al litio, devi seguire questi consigli: eviteranno un incendio

Questo succede perché il calore generato dalle componenti interne del device si somma a quello della batteria. Ciò incrementa la possibilità di provocare una esplosione e poi un incendio molto pericoloso. A questo punto viene da chiedersi se le batterie al litio siano soltanto dannose o meno, ma attenzione: ogni cosa ha i suoi pro e i contro. Vediamo quali precauzioni devono essere prese con i dispositivi che fanno uso delle batterie al litio.

È importante non lasciare il device sotto al Sole o vicino a eccessive fonti di calore. Inoltre non usare le cover troppo spesse è una buona idea, soprattutto perché impediscono la dissipazione del colore. Anche non utilizzare delle batterie potenziate o non originali aiuta a prevenire una violenza reazione delle batterie al litio. Un altro consiglio utile è quello di non acquistare accessori elettrici non certificati.

Potrebbero essere compromessi da un cortocircuito causato da cavi o circuiti interni di bassa qualità, quindi è meglio evitarli. Gli esperti consigliano anche di non lasciare il dispositivo in tasca durante l’utilizzo o la ricarica, così da evitare torsioni interne della batteria. E se avete un veicolo elettrico vi basterà non lasciarlo sotto il Sole per un lungo periodo di tempo, specie se si trova in fase di ricarica.