Mediaset, un altro terremoto: la punta di diamante lascia il programma

Mediaset pronta alla rivoluzione a partire dalla prossima stagione televisiva: una punta di diamante lascia il programma, ecco cosa succede.

Nell’anno dell’addio allo storico fondatore del gruppo, Silvio Berlusconi, Mediaset si prepara a rivoluzionare molti dei suoi palinsesti, con l’obiettivo di continuare la crescita esponenziale di questi ultimi anni e di offrire al pubblico non soltanto molto intrattenimento, ma anche informazione e parecchia qualità.

Al momento, le reti possono dedicarsi alla programmazione estiva, sicuramente molto meno “pressante” rispetto a quella autunnale, invernale e primaverile; per quest’anno Canale 5 ha deciso di riproporre Temptation Island, che pare stia riscuotendo un discreto successo, mentre a settembre ci potrebbero essere grandissime novità anche per Uomini e Donne.

Intanto, mentre diverse idee bollono nella pentola della dirigenza Mediaset, pare proprio che sia finita un’era: una delle punte di diamante di questi ultimi anni lascia il suo programma e, col passare dei mesi, probabilmente dirà addio anche a Canale 5.

Mediaset saluta la conduttrice: l’addio è ormai vicino

Era nell’aria ormai da diversi mesi, ma in questi ultimi giorni è arrivata l’ufficialità tramite un comunicato diramato dall’azienda stessa: Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5 e, di fatto, si prepara a salutare definitivamente Mediaset. Dopo essere stata protagonista indiscussa nell’ultimo decennio tra Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, alla fine l’era della conduttrice su Canale 5 pare essersi conclusa.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5″ si legge nella prima parte della comunicazione, concisa ma piuttosto esaustiva. “Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”

Come specificato, il contratto della D’Urso sarà comunque valido fino a dicembre 2023; da gennaio 2023 “Carmelita” probabilmente dovrà lanciarsi in progetti su altre reti, ma per tutta la prima parte della stagione televisiva 2023/2024 (a giorni verranno presentati i palinsesti di Mediaset) pare avrà ancora l’occasione di dire la sua. Quale sarà il progetto “d’uscita” che verrà affidato da Mediaset alla D’Urso? Probabile che, come successo con La Pupa e il Secchione Show, l’azienda decida di far condurre alla D’Urso un programma dalla durata già circoscritta, come potrebbe essere ad esempio un reality show. A breve, ne sapremo di più…