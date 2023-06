Questo PC è il sogno di ogni giocatore, oggi scontato di ben 800 euro: la scheda tecnica

Siete alla ricerca di un PC da gaming che vi permetta di giocare a tutto senza compromessi: eccone uno a prezzo scontato.

La diffusione delle console da gaming e la maggiore utenza raggiunta da queste ha permesso al mercato videoludico di essere più accessibile a livelli di costi, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto dei videogiochi. Per quanto rimanga ancora un passatempo costoso, l’arrivo di store come ‘Steam’, ma anche l’espansione del mercato dell’usato e la nascita di servizi in abbonamento come Game Pass e PS Plus, hanno reso più facile ai giocatori odierni l’accesso ad un numero maggiore di titoli.

Diverso è il discorso delle piattaforme di gioco. Quella che costa meno è la Switch di Nintendo, ma le sue capacità hardware sono di molto inferiori alla concorrenza. Per una PS5 o una Xbox Series X (la S costa meno ma anche qui siamo di fronte a un hardware meno performante) ci vogliono dalle 450 alle 600 euro, considerando anche l’acquisto di almeno un gioco o la sottoscrizione di un abbonamento annuale. I prezzi salgono in maniera decisa qualora vogliate acquistare un PC da gaming.

Per una configurazione “entry level”, ovvero quella che vi permette di giocare ai titoli odierni con compromessi a livello grafico e prestazionale (risoluzione Full HD e un massimo di 60fps), ci vogliono dagli 800 fino ai 1000 euro, senza considerare le periferiche e l’acquisto di un monitor. Insomma il mondo del PC gaming è stato e probabilmente rimarrà di nicchia per ragioni esclusivamente economiche.

Un PC da Gaming da sogno a prezzo stracciato su Amazon: la scheda tecnica

Se non siete dei videogiocatori assidui e volete comunque una piattaforma che vi consenta di giocare ogni tanto e fare anche altro con un PC, probabilmente non vi discosterete troppo da una configurazione “entry level”. Nel caso in cui vogliate giocare al meglio delle possibilità, invece, il prezzo generalmente è decisamente più alto. Vi basti pensare che per acquistare una scheda video top di gamma della serie 30 di Nvidia (la 3090ti) ci vogliono ancora oggi oltre 2000 euro, mentre per la top di gamma dell’appena arrivata serie 40 (la Rtx 4090) si spende qualcosa in meno, ma sempre sopra i 2000 euro.

Se non avete a disposizione 4.000-5.000 euro per un PC da gaming, dunque, l’ideale è rivolgersi ad una configurazione di fascia media, che vi consentirà di giocare a tutti i titoli odierni senza troppi compromessi con una risoluzione 2k o 4k in base al titolo e un frame rate stabile sui 60 che può arrivare oltre i 120 se siete disposti a scendere con la risoluzione, gli shader e altri effetti grafici che pesano sulla scheda video.

A tal proposito vi segnaliamo un’offerta decisamente interessante su Amazon riguardante il PC da Gaming MSI MEG Trident X 12VTE-208IT. MSI non ha bisogno di presentazioni tra gli appassionati di gaming, si tratta di una delle aziende più importanti e affidabili del settore, questo particolare modello presenta un’estetica accattivante e una configurazione tecnica degna di nota.

Per quanto riguarda il processore vanta un i7-12700K, mentre la GPU (o processore grafico) è una RTX 3070 Ti. Stiamo parlando di due componenti di fascia medio-alta, in grado di supportare qualsiasi titolo sul mercato odierno senza troppi compromessi.

A questi si aggiungono un hard disk SSD da 2 tera e un hard disk HHD da 1 tera per uno spazio in memoria che vi permetterà di installare decine di videogame. Ottima la Ram, visto che si tratta di un banco da 32 GB DDR5 (la tecnologia più moderna per questi componenti). Di ultima generazione anche la scheda di rete Wi-Fi (standard 6E). Non ci sono informazioni sulla scheda madre ma è probabile – vista anche la presenza della Ram DDR5 – che si tratti di una delle ultime prodotte da MSI per processori Intel.