Cosa succede all’organismo se mangi una mela prima di colazione

Sappiamo tutti che mangiare frutta fa bene, ma forse non immaginiamo il “potere” benefico di una mela prima di colazione.

Il primo pasto della giornata, la colazione, può essere composto dai più svariati alimenti, e ogni cultura lo intende in maniera diversa. Se proviamo ad adottare abitudini nuove, però, possiamo trarre numerosi benefici per la salute.

Parliamo nello specifico di mangiare della frutta a colazione, prima di cibarsi di altri alimenti. Una dieta ricca di zuccheri naturali, vitamine e fibre è senza dubbio da preferire a quelle a base di prodotti industriali, anche se il classico “cornetto e cappuccino” è una delle colazioni che amiamo di più.

Per fortuna, l’idea che per rimanere in forma si debbano fare sacrifici è ampiamente superata. Oggi abbiamo a disposizione numerose informazioni divulgate dai nutrizionisti a cui possiamo fare riferimento. E naturalmente migliorare il nostro benessere. Andiamo subito a scoprire, dunque, quali benefici può apportare il consumare una mela ogni mattina: alcuni sono intuibili mentre altri davvero inediti.

Ecco cosa succede a mangiare una mela prima di altri alimenti, a partire dalla colazione

Sul fatto che la colazione sia il pasto più importante della giornata siamo tutti d’accordo. Indipendentemente dal nostro regime alimentare, però, possiamo provare un’alternativa che, secondo gli esperti, ci offrirà più di un vantaggio.

Preferire le mele appena svegli ci eviterà, per prima cosa, di avere attacchi di fame durante la mattinata, ai quali spesso cediamo mangiando snack poco salutari.

La mela, infatti, dà energia immediata all’organismo, ma non solo; attiva le funzioni che scompongono il glucosio e che equilibrano il livello di zuccheri nel sangue, velocizzando anche il metabolismo. Avremo meno picchi, dunque, e un doppio vantaggio: consumeremo più facilmente le calorie.

Gli esperti consigliano, tra l’altro, di preferire le mele verdi, ricchissime di vitamine C, antiossidanti, Potassio e Sali minerali. Con un semplice gesto come quello di addentare una succosa mela appena svegli, ci proteggeremo da diabete, infarti e ictus.

Non è tutto, perché adesso passiamo anche agli effetti benefici “secondari” che ci aspettano se proviamo a fare colazione in questo modo. Le mele, oltre alle preziose sostanze nutritive, contengono molte fibre: mangiandole con la buccia stimoliamo anche la produzione di saliva e ciò aiuta persino nell’igiene orale.

Ovviamente una sola mela o due non bastano a garantire tutta l’energia che serve al mattino, ma esistono alcune ricette golose che possiamo provare fin da subito. Gli esperti consigliano di fare colazione con frullati di mele, banane e kiwi, o di aggiungere dell’avena, in modo da offrire al corpo più nutrienti.

Possiamo anche preparare una torta di mele, prestando attenzione alla quantità di zucchero, ma con una ricetta light ovvieremo anche a questo. Non resta dunque che provare a fare colazione in modo diverso e osservare i benefici nell’organismo.