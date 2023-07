Nuova legge antipirateria, rischi altissimi per chi guarda le partite: le multe da record

La nuova legge antipirateria è finalmente passata. Adesso chi utilizza metodi illegali per guardare le partite rischia multe salatissime.

Il Governo italiano lancia la prima mannaia contro la pirateria. Tutti coloro che utilizzeranno metodi illegali, infatti, rischiano tantissimo con il nuovo decreto legge. Stiamo parlando di multe salatissime da record, visto che ad oggi non se sono mai registrate di così alte, andiamo quindi a vedere i dettagli del nuovo provvedimento.

Dopo tre mesi di stallo il Governo è in procinto di approvare la nuova legge antipirateria, che ha come obiettivo fermare il fenomeno del “pezzotto“. Questo è tutto merito dell’accelerata degli ultimi giorni arrivata a causa delle lamentele dei vari broadcaster che si detengono i diritti della prossima Serie A e ovviamente della Lega Calcio. La legge è passata anche in Senato all’unanimità con 140 voti a favore e vuole pene severissime per chi viola il diritto d’autore di opere audiovisive, vale a dire film, partite e tanto altro.

Rispetto al testo pubblicato a marzo non ci sono state modifiche di rilievo e alla fine è passato il testo che era già stato proposto e approvato alla Camera. Sono diverse le novità introdotte dall’AGCOM, vale a dire l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a cui verranno concessi maggiori poteri. Infatti entro trenta minuti dall’inizio della trasmissione pirata verrà anche bloccato il traffico verso la IPTV che sta violando la legge appena approvata. Si agirà quindi a livello di IP e non di DNS, con gli utenti che si troveranno di fronte una schermata di avviso dell’AGCOM, andiamo quindi a vedere a quanto ammontano le multe.

Nuova legge antipirateria, approvata all’unanimità nel Senato: a quanto ammontano le multe da record

Adesso quindi la legge antipirateria è pronta ad essere approvata e di conseguenza anche tutte le pene da infliggere a chi la infrangerà. Stiamo parlando di multe da record che andranno a colpire tutti gli utenti che verranno colti in flagrante ad usufruire dei contenuti illeciti. Per questi non solo c’è una multa che può raggiungere i 5milia euro, ma anche fino a tre anni di carcere. Una legge che ha soddisfatto Sky Italia e DAZN che ancora si detengono i diritti per il prossimo triennio di Serie A.

Proprio gli operatori del settore avevano chiesto un’accelerata sull’approvazione del documento. L’ultima elaborazione era richiesta dalla Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) che aveva sottolineato come erano aumentati gli atti illeciti passando ad un totale di 345 milioni nel 2022. La crescita annua per i contenuti sportivi in diretta è sul 25%. In queste ore Sky e Dazn hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il passaggio del decreto legge.

Andrea Dulio, amministratore delegato di Sky Italia, l’ha definito un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l’industria creativa e sportiva, in grado di mandare al macero migliaia di posti di lavoro. Mentre Stefano Azzi, amministratore delegato di Dazn Italia, ha ribadito il sostegno al disegno di legge, definendola una tappa importante nella lotta a una forma di criminalità dannosa e pericolosa per i clienti che ne usufruiscono.