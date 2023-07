Difetti del volto addio per sempre: questi tagli di capelli magici sono meglio della chirurgia estetica

Hai degli elementi nel volto che non ti piacciono? Allora usa questi tagli di capelli: riusciranno a nasconderli.

Avere dei difetti sul viso è più che normale. Nessuno è perfetto e ci dobbiamo accettare per come siamo, così da poter stare bene con noi stessi. Cercare di nascondere questi difetti potrebbe essere una buona idea per apparire più belli, e non c’è niente di male nel farlo. Tutto quello che serve è analizzare il nostro corpo e vedere in che modo riuscirci. Una delle idee più intelligenti consiste nel cambiare il taglio di capelli.

Le pettinature, infatti, possono cambiare il nostro modo di apparire. Mettono in risalto i pregi e nascondono i difetti, migliorando l’aspetto fisico in generale. Per questo motivo è sempre un bene capire come sistemare il taglio di capelli, piuttosto che portare molti accessori con noi. Esistono diverse pettinature che possono essere adottate in base al taglio di capelli che si possiede: vediamo quali.

Se abbiamo un viso rotondo dobbiamo puntare a farlo apparire più lungo e sottile. Per riuscirci è necessario evitare i capelli ricci, che tendono ad accentuare la rotondità in tutti i casi. Meglio selezionare un taglio lungo e che scenda oltre il mento. L’importante è che la chioma venga portata indietro, così che si possa ottenere un effetto visivo più allungato agli occhi delle persone.

Tagli di capelli perfetti per l’estate, sono l’ideale per il vostro viso: scegliete quello più idoneo

Chi ha dei lineamenti più marcati, invece, dovrebbe mirare a nascondere i tratti più spigolosi. Per riuscirci è sufficiente adottare un taglio scalato con dei ciuffi laterali. Questo sarà d’aiuto per dare più “armonia” al volto e confondere i tratti marcati, che non verranno notati più di tanto. Inoltre la riga laterale snellisce il viso evitando un brutto effetto da vedere.

Un altro taglio di capelli interessanti è il long bob, cioè un caschetto un po’ più lungo che dovrà essere leggermente scalato per far apparire il volto più sottile. Pure il pixie può essere una buona scelta, ma l’importante è che sia asimmetrico dato che deve coprire il volto da un lato e scoprirlo dall’altro. Infine il boyish, cioè il taglio corto con una leggera e morbida frangia, può adattarsi bene ai volti rotondi. E voi quali di queste acconciature sceglierete?