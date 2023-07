Non solo Prime Day, Amazon sta preparando un annuncio storico: le anticipazioni

È tempo di grandi annunci in casa Amazon. Non solo Prime Day, c’è un’altra novità in arrivo: tutte le anticipazioni

Amazon sta vivendo quello che è probabilmente il suo periodo più importante dell’anno. Lasciato alle spalle il Prime Day, le promozioni non finiscono qui, perché ce ne saranno altre anche nei giorni successivi e se ne possono trovare di parecchie sin da ora.

Ma Amazon non vuole limitarsi alle promozioni come il Prime Day e il Black Friday, anzi. Pare che sia in dirittura d’arrivo un nuovo annuncio che sa di storico. Manca ancora l’ufficialità ma possiamo già da ora avere alcune anticipazioni utili. I fan non stanno più nella pelle, qualche settimana e ne sapremo sicuramente di più.

Amazon ha un annuncio da fare, ecco di cosa potrebbe trattarsi

Al momento on ci sono ancora certezze, ma tutto lascia pensare che nelle prossime settimane Amazon farà un annuncio da far perdere la testa. I fan non stanno più nella pelle, soprattutto dopo aver letto le ultime anticipazioni che lasciano ben sperare. Se tutto dovesse andare come da programma, oltre al Prime Day c’è un’altra data da segnarsi sul calendario.

Ossia il prossimo 20 settembre, quando si terrà l’evento annuale di dispositivi e servizi presso la sua sede di Arlington, in Virginia. Si tratta di un evento piuttosto importante, considerando che lo scorso anno furono presentati Kindle Scrive, Halo Rise ed Eero PoE 6. Quest’anno potrebbe essere la volta dei nuovi Echo e Fire TV, secondo quanto spiegato dal vicepresidente senior di dispositivi e servizi David Limp.

“Ora che l’HQ2 di Amazon è ufficialmente aperto, ci sembra giusto riunirci tra qualche mese per condividere un po’ di più su ciò a cui abbiamo lavorato. Segna il 20/9 sul tuo calendario per ricevere alcune nostre notizie!” ha scritto sul suo profilo LinkedIn, lasciando presagire che ci sono grandi annunci all’orizzonte.

Il secondo quartier generale di Amazon è stato costruito a partire dal 2017, e finalmente i lavori si sono conclusi. Quale miglior location per poter annunciare tutti i progetti ambiziosi ai quali sta lavorando l’azienda americana. Non ci sono informazioni in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche dei nuovi Echo e Fire TV, ma ci aspettiamo annunci bomba per uno e per l’altro dispositivo.