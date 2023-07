Arriva la pizza anti-zanzare, il gusto preferito dell’estate: quali sono gli ingredienti

Possiamo accogliere la meravigliosa pizza anti-zanzare, l’unico metodo per salvarsi da questi insetti. In cosa consiste?

Tutti odiano le zanzare. Durante il periodo estivo questo odio si intensifica a causa della loro presenza costante. Esistono diversi rimedi con cui allontanarle, ma a volte non sono sufficienti dato che sono troppe. Purtroppo non è mai facile affrontarle, nonostante gli spray e gli insetticida dovrebbero essere d’aiuto in questo caso. E se vi dicessimo che esiste un cibo in grado di allontanarle una volta per tutte?

Ci riferiamo alla pizza, ma non una qualunque. La catena Pizza Pizza ha pubblicato un post su Instagram per sollevare curiosità su un tipo di pizza che hanno intenzione di lanciare, e che sarà composta da alcuni ingredienti miracolosi. Pomodoro, aglio, cipolla, pepe nero, peperoncino piccante e spezie aggiuntive sarebbero la chiave per scacciare le zanzare. Questa combinazione è studiata soltanto per questo. Vediamo come mai ha effetto.

Una pizza anti-zanzare? Esiste, ed è tutto vero: guarda come allontana gli insetti

Gli ingredienti scelti hanno una sorta di potere naturale repellente per le zanzare. Risiede principalmente nell’aglio, nei pomodori, nel peperoncino e nelle cipolle. Quando vengono ingeriti dalle persone gli ortaggi e le spezie rilasciano delle sostanze repellenti. La distribuzione di questo “odore” avviene tramite la pelle. È una strategia molto utile per allontanare le zanzare ed evitare che stiano vicino a noi in ogni momento.

Ciò che più stranisce è che basta soltanto una pizza. In realtà sono gli ingredienti a fare la differenza, perché anche le erbe aromatiche sono molto utili. Il basilico e la menta, per esempio, fanno sì che la pelle umana produca un odore sgradevole per gli insetti. Per loro può essere percepito soltanto attraverso il sudore. Lo stesso discorso vale anche per il pompelmo o gli elementi ricchi di vitamina B. Il peperoncino rientra tra questi cibi.

Ma la ciliegina sulla torta è l’aglio se combinato con la cipolla. Contengono l’allicina, che per le zanzare equivale ad un effetto così fastidioso da allontanarle nell’immediato. Mangiare questa pizza può essere d’aiuto per tenersi alla larga da queste fastidiose zanzare, le quali ci potrebbero lasciare in pace una volta per tutte. Siete curiosi di provare questa pizza anti-insetti? Non si può rimanere delusi di sicuro, è davvero speciale. Inoltre dicono che sia molto buona, quindi perché non fare un tentativo e assaggiarla?