Sta insieme al comico più amato di tutti…in costume è qualcosa di stratosferico. Guardate chi è – FOTO

Lei è la moglie del noto comico, amatissimo dal pubblico: in costume riesce ad incantare come lui nei vari spettacoli, eccola.

Il mondo dello spettacolo ottiene una nuova luce in estate, quando solitamente i programmi di punta delle varie reti sono sospesi; in attesa di nuove emozioni con la stagione televisiva 2023-2024 tanti conduttori e conduttrici, showgirl e opinionisti stanno ricaricando le energie in vista del ritorno sul piccolo schermo.

Ovviamente, durante l’estate impazza la cronaca di gossip e non solo, a caccia di nuove notizie sulle relazioni sentimentali e dei luoghi di vacanza nei quali i vari vip si recano; per questo, al centro dell’attenzione ci finiscono i profili Instagram dei vari volti del mondo dello spettacolo.

Di certo, seguitissima è anche lei, che oltre a essere presente in televisione è anche la moglie di un amato comico e attore: la riconoscete nella foto? È bellissima e quando decide di mostrarsi in costume è veramente qualcosa di straordinario, eccola.

È la moglie dell’amato comico e in spiaggia lascia tutti a bocca aperta: eccola in costume

I più attenti avranno sicuramente notato tutta la bellezza della donna in foto, da tempo impegnata sentimentalmente con Enrico Brignano (insieme al quale ha avuto anche due figli) e ufficialmente diventata sua moglie lo scorso luglio, nel 2022: Flora Canto è una delle regine della televisione e svetta sempre per il suo talento, la sua eleganza e tutto il suo fascino.

Con una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la conduttrice (di recente protagonista con Carlo Conti a I migliori anni) ha sfoggiato tutta la sua sensualità mostrandosi direttamente in costume in spiaggia. Illuminata dal sole, mostra tutta la sua bellezza e un corpo da sogno da lasciare veramente senza fiato.

“Che dite è iniziata l’estate??😅” scrive lei, con simpatia, nella didascalia del post, mentre l’attenzione dei fan è tutta per lei, per il suo fascino magnetico e le sue curve ipnotiche; tantissimi i like arrivati al post, così come a migliaia i commenti pieni di complimenti. “Flora inCanto” scrive una fan, elogiando la sua bellezza con un gioco di parole fatto col nome, mentre un altro aggiunge: “Che spettacolo di donna ❤️❤️❤️❤️❤️”. Compiuti 40 anni, la Canto è un’icona di eleganza e sensualità in grado di lasciare senza fiato.