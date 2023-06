Netflix annuncia un altro cambiamento storico per gli abbonati, ecco quando arriverà

Netflix in queste ore ha annunciato un altro cambiamento storico per tutti gli abbonati. Andiamo quindi a vedere da quando arriverà.

Non finiscono mai le novità per quanto riguarda Netflix, che in queste ore sono in arrivo per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento. Per tutti è la prima volta che succede ed è pronto a cambiare per sempre la piattaforma. Scopriamo quindi che cosa sta succedendo e che cambierà a breve.

Netflix è il servizio di streaming più famoso al mondo ed è in grado di offrire una vasta selezione di film, serie TV, documentari e tanto altro. Tutti sappiamo che per poter accedere a questi contenuti ci sarò bisogno di sottoscrivere uno dei tanti abbonamenti presenti al suo interno. In questi anni abbiamo visto diverse novità in arrivo sulla piattaforma di Reed Hastings che ha avuto bisogno di alcune novità per aumentare i profitti.

Infatti da diverso tempo è possibile sottoscrivere un abbonamento con le pubblicità. Soprattutto da diverso tempo è diventata a pagamento anche la condivisione dell’account. Adesso però il colosso di Reed Hastings è pronto a lanciare un ulteriore cambiamento che riguarda la formula che utilizza per classificare i film e gli show più visti sulla sua piattaforma di streaming. Andiamo quindi a vedere la grande novità per gli utenti.

Netflix, cambia il sistema di classificazione: la grande novità per tutti gli utenti

Da poco Netflix ha concluso l’evento Tudum di San Paolo che tra le varie cose ha visto l’addio a The Witcher di Henry Cavill. In seguito a questo evento ha deciso di rivedere la formula che utilizza per classificare i film e gli show più visti sulla sua piattaforma di streaming. Adesso quindi si passa infatti dal tempo di visualizzazione complessivo alle visualizzazioni calcolate dividendo il tempo di visualizzazione complessivo per la durata totale del prodotto.

Per spiegare meglio la modifica, Netflix ha utilizzato come esempio Tyler Rake 2 (nome originale Extraction 2), il nuovo film con protagonista Chris Hemsworth che con le sue 88.38 milioni di ore di visualizzazione divise per 2,07 ore di durata viene ora classificato in base a 43 milioni di cosiddette visualizzazioni. Ed è un dato che prendendo in esame la durata complessiva di serie e film dovrebbe garantire una valutazione più accurata dell’effettivo successo del film. Oltre a modificare il sistema di classificazione, Netflix ha esteso il tempo di valutazione portandolo da 28 giorni a 91 giorni.

In questo modo diventa importante anche il successo a lungo termine di uno show o un film, cosa che ha già portato a qualche ribaltamento. La prima stagione di Wednesday, infatti, ha superato Stranger Things 4 al top della classifica delle serie di lingua inglese più guardate. Il nuovo cambiamento non consente di capire quante persone abbiano visto film e show dall’inizio alla fine, privando anche eventuali investitori interessati all’abbonamento con pubblicità di informazioni preziose. Proprio per questo motivo l’ultimo update ha avuto delle reazioni diverse da persona in persona.