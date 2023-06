Vite al limite, un’altra morte sconvolge Nowzaradan: il sogno di diventare cantante finisce in tragedia

Voleva diventare cantante e si era anche fatto conoscere, ma la morte è sopraggiunta a portargli via per sempre il suo sogno.

Nel corso della nota trasmissione statunitense Vite al limite, seguita in tutto il mondo da milioni di telespettatori, ci sono stati anche dei decessi.

Durante o dopo il programma, infatti, in questi 11 anni, sono morte circa 13 persone. Alcune avevano già patologie pregresse, altre, invece, sono morte di infarto e cose del genere. Vite al limite è una trasmissione che cerca di supportare, per quanto possibile, persone affette da grave obesità, per condurle verso un grande cambiamento.

Non tutti riescono a ottenere risultati e alla base possono esserci varie cause, anche esterne. Qualcuno, infatti, ha abbandonato il programma senza aver ottenuto perdita di peso, ma alla fine, è persino ingrassato.

Qualcun altro è stato espulso dalla trasmissione. Altri invece, ce l’hanno fatta, portando a termine il loro processo di trasformazione fisica e riuscendo a riprendere il controllo della propria esistenza.

Vite al limite, il paziente muore a 48 anni lasciando tutti di stucco

Tra i protagonisti di Vite al limite c’è stato anche Larry Myers, che ha preso parte alla decima stagione del programma.

L’uomo, all’epoca 45 anni, aveva un peso iniziale di circa 426 kg, e durante il programma era riuscito a scendere 181 kg, per accedere all’intervento di bypass gastrico. Larry era un cantante gospel, prima che ingrassasse così tanto da non poter più essere indipendente.

Di lui dicono che fosse un uomo molto dolce e gentile. Lo avevano soprannominato Mr Buttermilk Biscuits, perché adorava biscotti e torte al burro. Purtroppo, Larry è morto il 13 giugno 2023 a causa di infarto mentre era a casa, a Houston, in Texas.

L’uomo, proprio in quei giorni, era rimasto molto colpito dal decesso di un suo amico. I suoi parenti, inoltre, hanno fatto un appello su Facebook per raccogliere i fondi per pagare le spese del funerale.

Dopo il programma, Larry era diventato molto noto e quando è morto, aveva 48 anni. Larry è il 13esimo ex paziente del dottor Nowzaradan a perdere la vita. Prima di lui, sono morti Henry Foots, Robert Buchel, Sean Milliken, James King, James LB Bonner, Lisa Fleming, Coliesa McMillian, Renee Biran, Gina Krasley, Ashley Randall, Laura Ann Perez, Destinee LaShaee. Robert Buchel e Kelly Mason hanno perso la vita nel corso delle riprese della trasmissione.