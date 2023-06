Ti accorgi subito da queste frasi (nascoste) se una persona vuole manipolarti

Se hai sentito una di queste frasi potresti essere di fronte a una persona che vuole manipolarti. Impara a smascherare chi ti vuole usare.

Chi ha intenzione di esercitare il suo potere su di te tende sempre a pronunciare delle parole specifiche che servono per influenzarti, scopri quali sono e comincia a difenderti.

Non è affatto facile capire se ti stai relazionando con qualcuno che vuole manipolarti, ma se senti queste frasi fai attenzione, potrebbero essere un prezioso campanello d’allarme.

Attenzione a chi vuole manipolarti, parole che ti fanno capire chi vuole esercitare un potere su di te

Chi vuole esercitare il suo potere su di te in primo luogo farà di tutto per evitare che tu possa capirlo, quindi si mostrerà gentile per diventare ancora più persuasivo. In secondo luogo, e può sembrare una contraddizione con quanto abbiamo appena detto ma capirai che non lo è, cercherà di sminuirti. Per quale motivo ha comportamento di questo tipo? Questo duplice comportamento serve a far sì che tu possa fidarti di lui o di lei così da credere alle cose negative che ti dice.

Se qualcuno ti dice che sei intelligente, intuitivo, che sei la persona con cui preferisce di più parlare e l’unica da cui accetta consigli, se ti dice che ti stima, farà in modo che tu possa aprirti. Il giorno che ti dirà, ad esempio, che sei brutto o quando farà qualcosa che ti farà pensare che non vali nulla tu soffrirai di più, perché avrà creato prima con te un legame, ti avrà teso la mano, ma solo dopo farà in modo che tu invece di trovare in quella mano un appiglio a cui aggrapparti, possa invece sprofondare nel vuoto. Perché lo fa?

I manipolatori sono soggetti che hanno la necessità di controllare e usare gli altri per stare bene, e che mostrano i tratti psicologici atti a mettere in pratica un abuso. Dunque non si tratta di un evento sporadico ma di un approccio relazionale vero e proprio.

Le frasi tipiche di un manipolatore

Ricordati che un manipolatore si mostra come una vittima, che chi intende manipolarti ti fa dubitare di te stesso, e non si assume le proprie responsabilità. Ecco che cosa potrebbe dirti:

“Non sei così bella / bello”

“Non riusciresti mai a…”

“Non è vero, forse lo hai immaginato”

“Scusatelo, non sa cosa sta dicendo”

Se hai sentito frasi come queste o simili a queste più di una volta, o hai provato sentimenti di frustrazione, rabbia, confusione, sottomissione, magari misti anche ad attrazione e fiducia, sei ti sei sentito apprezzato ed esaltato, ma poi sminuito, potresti essere di fronte a una persona che vuole manipolarti.