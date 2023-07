Messaggi Whatsapp cancellati: il trucco per recuperarli tutti in un attimo

Sapevi che esiste un trucchetto per recuperare i messaggi che sono stati cancellati su Whatsapp? Scopriamolo subito insieme!

Quante volte vi è capitato di avere una conversazione su Whatsapp con qualcuno, e prima di visualizzare il messaggio scritto, l’altra persona lo cancella prima che riusciate a leggerlo? Ormai da quando Whatsapp ha inserito questa funzione, gli utenti la utilizzano abbondantemente, e molti di noi si rassegnano al fatto che non sapranno mai il contenuto del messaggio eliminato. E se ti dicessimo che c’è un modo per scoprire cosa c’era scritto nel messaggio rimosso? Scopriamo come funziona.

Whatsapp è senza dubbio l’app di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata in tutto il mondo, perché essa riesce a connettere milioni di persone separate dalla distanza, che sia poca o tanta. Infatti il team di Whatsapp, seguito da Mark Zuckenberg, fondatore di Facebook e Meta Group, lavora costantemente per soddisfare le esigenze degli utenti, introducendo funzioni sempre più innovative.

Infatti, la funzione che negli ultimi tempi ha creato scalpore, è quella che era tanto attesa dagli utenti: la possibilità di eliminare i messaggi nelle chat di Whatsapp. Ovviamente, tutti si approfittano di una funzione che permette di tornare indietro nel caso in cui si scrive un messaggio errato o che può essere frainteso.

La parte negativa di questa funzione però, è il fatto che l’utente che riceve il messaggio che poi in seguito viene eliminato, rimane sempre con il dubbio di ciò che c’era scritto. Infatti siamo qui proprio per questo, perché ti sveleremo come fare per riuscire a leggere quel messaggio eliminato. Andiamo a vederlo!

Whatsapp: ecco il trucco per leggere i messaggi eliminati!

Riuscire a vedere ugualmente i messaggi che eliminati nelle conversazioni di Whatsapp è un gioco da ragazzi. Ti basterà andare nelle impostazioni del tuo smartphone e cliccare sulla voce “Notifiche“. In seguito, bisogna recarsi nelle “Impostazioni Avanzate“, poi fare tap su “Cronologia Notifiche” e semplicemente attivare questa voce. Una volta fatto ciò, da questo momento quando qualcuno ti scriverà un messaggio di qualsiasi tipo e poi in seguito lo eliminerà per non fartelo vedere, tu avrai il potere di recuperarlo.

Come? Bisogna fare lo stesso percorso appena spiegato: Impostazioni del telefono, voce notifiche, impostazioni avanzate ed infine cronologia notifiche. Sarà proprio qui che apparirà il messaggio eliminato, precisamente sotto la voce dell’app di Whatsapp. In questo modo, potrete scoprire ciò che c’era scritto, senza rimanere con il dubbio costante. Facile vero? Non vi resta che provarci subito!