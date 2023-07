Alessandra Mastronardi, come ha conosciuto il marito Gianpaolo Sannino: la storia da film

Attrice amatissima da tutto il pubblico italiano, Alessandra Mastronardi è convolata a nozze con Gianpaolo Sannino. Ecco chi è lui

C’è chi la chiama ancora Eva de I Cesaroni, serie tv andata in onda su Canale 5 per tantissimi anni e che ha visto tra i protagonisti anche Claudio Amendola nei panni di Giulio ed Elena Sofia Ricci in quelli di Lucia. Alessandra Mastronardi, però, da I Cesaroni di strada ne ha fatta davvero tanta, tra serie tv italiane come L’Allieva con Lino Guanciale e produzioni internazionali. Negli ultimi giorni, l’attrice è convolata a nozze: ecco chi è il fortunato marito.

Per molti anni riservatissima sulla sua vita privata, Alessandra Mastronardi sabato 8 luglio è convolata a nozze nella bellissima isola di Capri, sposando il suo compagno Gianpaolo Sannino. La loro storia sembra quella di un film o di una favola Disney, ma è la realtà: ecco come si sono conosciuti.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: un amore iniziato quasi vent’anni fa

Ebbene sì, l’attrice italiana e il suo attuale marito si conoscono da tantissimi anni, poiché il loro primo incontro è avvenuto 17 anni fa proprio pochi anni prima del boom de I Cesaroni. Lui, riservatissimo e dal profilo Instagram privato, di lavoro fa il dentista presso un rinomato studio medico di Roma, anche se lavora anche al San Raffaele della Capitale e al Policlinico Tor Vergata. Per Alessandra Mastronardi, quello con Sannino è stato il primo amore: diciassette anni fa, però, non è riuscito a decollare e si è concluso in breve tempo.

La vita sa però essere molto ironica e, dopo molti anni, li ha fatti incontrare di nuovo e questa volta per sempre. Il racconto del loro primo incontro, Alessandra Mastronardi l’ha affidato a Vanity Fair: aveva vent’anni e aveva appena finito I Cesaroni. Lei, tristissima per la fine di un amore, incontra Gianpaolo per merito di un amico: “Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare” gli aveva detto. Di fatto, l’amore è scoccato subito ma, poiché Gianpaolo Sannino non si fidava del mondo dello spettacolo, l’ha lasciata nel giro di poco tempo.

Durante gli anni, lei ha provato più volte a riconquistarlo ma senza successo, fino all’incontro fortunato di poco tempo fa che ha riacceso la scintilla, che li ha portati all’altare.