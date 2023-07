Mai più problemi di linea: cos’è il Wi-Fi Calling e perché potrebbe diventare uno standard

Puoi finalmente dire addio ai problemi di linea. Arriva il Wi-Fi Calling: ecco cos’è e perché potrebbe diventare uno standard

Al giorno d’oggi, avere una connessione ad internet stabile è diventata la prerogativa di molti. Soprattutto in casa, è bene avere una velocità in download ed in upload tale da poter svolgere tutte le funzionalità più comuni. Dal guardare una serie TV in streaming a navigare sui social network, passando per il gaming online e per il lavoro. Tutte azioni per le quali la connessione ad internet stabile è fondamentale.

Presto in questo senso potrebbe arrivare una super novità che non ci farà mai più avere problemi di linea. Si chiama Wi-Fi Calling ed è una tecnologia che punta a diventare uno standard in futuro. Basta solo capire come sfruttare al meglio il tutto e quando le varie compagnie telefoniche decideranno di lanciare l’offerta per tutti i propri clienti. I primi passi stanno già venendo compiuto, e saranno sbalorditivi.

Wi-Fi Calling, ecco tutto quello che c’è da sapere su questa tecnologia

Da ormai qualche tempo, WindTre ha messo a disposizione dei propri clienti il suo servizio Wi-Fi Calling. Si tratta di una fantastica tecnologia che permette di effettuare chiamate tramite il Wi-Fi. Così da non avere più problemi di linea e poter contattare chi volete anche in zone desolate dove non arriva la rete. Secondo quanto emerso, l’operatore ha da poco deciso di aggiungere nuovi dispositivi alla lista, così da garantire ad ancor più consumatori la possibilità di sfruttare il tutto.

Entrando più nello specifico, il servizio Wi-Fi Calling dà la possibilità di trasferire il traffico telefonico di una chiamata vocale dalla rete cellulare ad una rete wireless domestica e pubblica. Sfruttando così il telefono tramite protocollo VoIP. Al momento, in Italia il Wi-Fi Calling è limitato esclusivamente alla rete Wi-Fi dello stesso operatore di rete mobile. Dunque solo su SIM WindTre e se si è connessi ad una rete Wi-Fi WindTre.

Come detto, sono aumentati i device compatibili: ora figurano anche il Nothing Phone (2) e l’OPPO Reno 10. Oltre ad alcuni pieghevoli come il Motorola Razr 40 Ultra e lo ZTE A52. Ecco la lista completa di tutti i modelli che possono sfruttare questa tecnologia: