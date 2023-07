Si cercano 300 funzionari, ricco contratto a tempo indeterminato: requisiti e come fare domanda

Assunzioni di 300 funzionati con contratto a tempo indeterminato. I requisiti richiesti e il Bando di riferimento.

Un Concorso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato indetto per l’assunzione di 300 funzionari.

Chi è in cerca di lavoro non può lasciarsi sfuggire l’occasione di entrare a far parte del Ministero degli Affari Esteri. Si tratta di un’occupazione ben remunerata che garantirà un futuro occupazionale grazie alla sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.

Il Concorso si rivolge a laureati in diversi ambiti. Informatica, economia, finanza e commercio, amministrazione e contabilità, promozione culturale, ingegneria e architettura. Se avete una formazione rientrante nelle materie elencate vi consigliamo di approfondire il Bando e tentare l’assunzione promessa da MEAC.

Assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ecco cosa richiedono

La Commissione gestisce il concorso 2023 per la ricerca di 300 unità personale non dirigenziale da assumere con contratto a tempo indeterminato e inserire nei ruoli del Ministero Area Funzionari.

La ripartizione dei posti è così prevista

60 unità nel profilo Funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazione e cifra (Codice 01),

145 unità nel profilo di Funzionario amministrativo, contabile e consolare (Codice 02),

30 unità nel profilo di Funzionario economico, finanziario e commerciale (Codice 03),

50 unità nel profilo di Funzionario dell’Area di promozione culturale (Codice 04),

15 unità nel profilo di Funzionario architetto/ingegnere (Codice 05).

L’assunzione avverrà entro sei mesi – come previsto dalle novità della riforma dei concorsi pubblici – e saranno garantite maggiori tutele in termine di parità di genere, procedure snelle grazie la digitalizzazione e trasparenza nonché efficienza degli iter.

Il termine ultimo per l’inoltro della domanda è il 18 agosto 2023. L’invio dovrà essere necessariamente telematico. Ci si potrà autenticare alla piattaforma con SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi oppue eIDAS. Il portale presso il quale registrarsi è inPA (lo stesso per l’invio del curriculum vitae). Il candidato dovrà avere una PEC e dovrà versare la quota di partecipazione di 10 euro.

I requisiti richiesti sono

la cittadinanza italiana,

la maggiore età,

il godimento dei diritti civili e politici,

l’idoneità fisica all’impiego,

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,

una condotta incensurabile,

non essere stati destituiti da impieghi presso una PA,

essere in possesso dei titoli di studio (Laurea o Laurea Magistrale) negli ambiti esplicitati nel bando.

La selezione prevede una prova scritta (40 quesiti a risposta multipla) diverse in base al codice di concorso e una prova orale (colloquio anche in videoconferenza) più una prova facoltativa in lingua straniera e la valutazione dei titoli.