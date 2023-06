L’intelligenza artificiale pronta a sbarcare anche nelle auto: il grande progetto di due colossi tech

Intelligenza Artificiale, sempre Intelligenza Artificiale. Dalla finanza alle auto: altri due colossi tech pronti a mostrare miracoli.

Reazione a catena. Uno sviluppo in piedi da tempo, velocizzato in maniera esponenziale da OpenAI, con ChatGPT, qualche bot capace di far parlare di sé (nel bene e nel male) quotidianamente.

Da Mountain View hanno dovuto rispondere praticamente subito a Microsoft (che ha investito oltre dieci miliardi per caldeggiare i progetti di OpenAI sull’Intelligenza Artificiale, sfruttando il Google I/O quasi a voler ricordare a tutti una leadership in mano da sempre). A prescindere da chi è meglio, non c’è dubbio che questo Bard sia evolutissimo rispetto a quello della versione primordiale.

Sarebbe un grande errore, però, circoscrivere ricerca e sviluppo dell’Intelligenza Artificiale al botta e risposta Microsoft-Google. Quello dell’Intelligenza Artificiale è un mercato popolato da tanti colossi tech. Perché?

L’unione fa la forza

Perché a ridosso proprio del WWDC 2023 di Apple Park, sono uscite le prime indiscrezioni su un colosso, quello di Cupertino, in faccende affaccendato su questo particolare segmento di mercato, con più che un’ipotesi sulla possibilità che Tim Cook concentri parte dei suoi sforzi futuri sulla creazione di una Intelligenza Artificiale stile ChatGPT, ma in stile Apple. Perché J.P. Morgan, uno delle Big Four tra le banche statunitensi, ha dato il via allo sviluppo di un bot futuristico, una sorta di agente finanziario 2.0. Perché Nvidia e MediaTek si alleano per creare insieme un software made in Intelligenza Artificiale per le auto.

Sì, l’azienda tecnologica di Santa Clara, che sviluppa processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing, insieme alla quarta più grande azienda globale di semiconduttori fabless al mondo, leader di mercato nello sviluppo di sistemi su chip (SoC) innovativi e che alimenta più di 2 miliardi (il 20%) di dispositivi all’anno, hanno annunciato all’unisono una partnership per lo sviluppo di innovative soluzioni per infotainment e connessioni ad alta velocità, da integrare alle auto.

L’occasione è stato il keynote di Nvidia al Computex, nel quale è stata confermata tutta una gamma completa di soluzioni di abitacolo AI per la prossima generazione di veicoli definiti dal software. La collaborazione combina la forza dei portafogli automobilistici di ciascuna azienda per fornire le soluzioni più interessanti per le auto connesse, all’avanguardia. Attraverso questa collaborazione, MediaTek svilupperà SoC automobilistici integrando un nuovo chiplet GPU NVIDIA con IA NVIDIA e IP grafico. I chiplet saranno collegati da una tecnologia di interconnessione chiplet ultraveloce e coerente. Avanti così, nel segno dell’AI.