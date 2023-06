La gelosia ha il suo lato buono, lo dicono gli scienziati: ecco quando ci migliora la vita

La gelosia è un sentimento che può portare a effetti molto negativi per una relazione. Tuttavia, può anche avere effetti positivi.

La gelosia è un sentimento che può avere delle ripercussioni negative e anche serie nella vita di una persona, ma non in tutte le casistiche.

Capita di essere gelosi perché un’amica o un amico hanno avuto una promozione a lavoro oppure si sono fidanzati o sposati, perché in generale hanno realizzato un sogno e noi no. Anche se magari non si vorrebbe, scatta questo sentimento negativo.

Secondo gli studiosi, però, non è sempre negativo provare gelosia. Si può infatti fare in modo che quello che in genere è un sentimento dagli effetti negativi, possa essere approfondito, in modo da comprendere il perché ci si sente in quel modo, e poi lasciare che vada via da sé.

Una ricerca portata avanti dall’Istituto Tilberg, in Olanda, ha scoperto che la gelosia potrebbe essere convertita in una spinta utile a modificare degli aspetti della propria esistenza.

Durante gli esperimenti portati avanti, gli scienziati hanno osservato che i volontari erano motivati dalla gelosia per infondere maggiore impegno nei loro obiettivi. In sostanza, gli esperti hanno definito questo tipo di gelosia, gelosia benigna.

Da non confondere con quell’invidia che può portare a rancori e talvolta, nei casi più seri, anche a spiacevoli azioni.

Gelosia: come cambia la vita quando è “benigna”

La gelosia, se analizzata nel profondo, può portare la persona a comprendere im pieno quali sono le sue aspirazioni reali.

Se siamo gelosi della promozione a lavoro dell’amico/a, questo significa che anche noi desideriamo qualcosa di simile, e questo potrebbe costituire un monito per impegnarsi di più.

Per cercare di lavorare su questo sentimento, è importante guardarsi dentro, per capire il motivo per cui ci si sente così, da che cosa proviene, che cosa ha causato questa sensazione. Lasciare che questo sentimento abbia spazio, è come non curare una ferita e lasciare che peggiori, fino a infettarsi ancora di più e causare serie conseguenze.

La gelosia porta a rancori, a gesti anche spiacevoli, perché è capace di accecare. Nel caso in cui invece, la gelosia riguardi la persona amata o se il tuo lui o la tua lei sono gelosi, dovreste parlarne con la persona interessata.

Il confronto deve essere costruttivo, e deve portare a individuare come mai si prova gelosia e come risolvere la questione. Quando si è troppo gelosi, può capitare di esagerare le cose o situazioni, per cui meglio cercare di essere lucidi e risolvere i problemi, prima che peggiorino.