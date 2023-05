Le tecnologie previste da Star Trek, un elenco incredibile: adesso le usi tutti i giorni

In molti non sanno che il noto franchise di fantascienza Star Trek ha previsto diverse tecnologie oggi usate comunemente nel quotidiano: ecco di quali stratta

Star Trek è noto a tutti, agli appassionati di fantascienza di certo, ma anche a chi non prova un forte interesse nei confronti di film, serie tv e prodotti di fantascienza. Sono però in tanti a ignorare le varie tecnologie che il franchise ha previsto e che oggi vengono utilizzate comunemente tutti i giorni.

Come i più attenti al mondo sci-fi di certo sapranno, spesso il cinema, al pari della letteratura di genere, hanno provato a immaginare scoperte, sviluppi e tecnologie del futuro.

Talvolta, si è arrivati molti distanti da quanto poi è stato effettivamente creato o sviluppato anni dopo. In altri casi, invece, le previsioni si sono rilevante incredibilmente vicine e indovinate.

Si pensi, per esempio, alla realtà aumentata in RoboCop e Terminator e agli odierni Google Glasses e strumenti tecnologici simili. Ecco che le curiosità di molti si soffermeranno su uno dei maggiori media franchise del genere fantascientifico.

Un nome che ha fatto la storia del genere e fatto sognare e appassionare un numero incredibile di fan. In ottica Star Trek e tecnologie, quante idee sono poi divenute realtà?

Ve ne sono alcune molto comuni e dall’uso quotidiano, a cominciare dal PADD.

Star Trek, le tecnologie previste oggi diventate realtà: dal PADD ai replicatori, incredibili invenzioni

Affascinante e leggendario, il mondo di Star Trek, una realtà di assoluta rilevanza nel mondo della fantascienza sempre più vivo, sopratutto a seguito dell’annuncio di Star Trek: Section 31.

Sin dal 1966 varie sono le tecnologie apparsa sullo schermo che nel presente sono diventate realtà. E non solo, visto che sono oggetti di uso comune utilizzati da tutti o quasi.

Un esempio perfetto in tal senso riguarda i dispositivi di comunicazione portatili in dotazione all’equipaggio originale di Stark Trek, risalenti agli anni sessanta.

Certo, non proprio simili e anzi diversi rispetto agli odierni smartphone, eppure è impossibile non notare la vicinanza tra gli strumenti tra le mani di William Shatner e quelli tra le nostre, di mani, i cellulari.

E cosa dire del PADD, che i fan ricorderanno in Stark Trek The Next Generation, negli anni ottanta. Compariva a schermo infatti uno strumento che si potrebbe identificare in un certo senso come un parente alla lontana degli odierni tablet.

Di non minore interesse poi i Replicatori. Per chi non li ricordasse, in breve, si tratta di macchinari che si occupavano di costruire oggetti comuni, tra cui anche il cibo, in base alle richieste degli utenti.

In un certo senso, con un po’ di fantasia, si potrebbe pensare ad una grande invenzione dei tempi attuali, ovvero la stampante 3D.

E per concludere la breve e parziale raccolta di tecnologie pensate in Star Trek e divenute oggi realtà, non si può non menzionare gli assistenti vocali.

Il pensiero va al sistema LCARS (Next Generation), che forse, chissà, avrà acceso la lampadina agli ingegneri e agli sviluppatori di oggi. Sono in tantissimi infatti, oggi, a interrogare l’assistente vocale, Alexa di Amazon, per menzionarne soltanto una.