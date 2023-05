Test per soli geni: quale di questi miliardari è nella foto? Molti sbagliano!

Riesci a dare la risposta giusta e a indovinare il nome del noto personaggio nella foto? Guarda con attenzione e dai la risposta giusta.

L’arrivo dell’estate e del caldo non ferma la voglia di giocare e divertirsi coi test proposti dal web! Questa volta, il lettore è chiamato a indovinare il nome del miliardario presente nella foto, scegliendo tra le opzioni proposte: fai molta attenzione e guarda attentamente il suo volto per dare la risposta giusta.

Come indicato anche dall’immagine, le opzioni possibili sono tre: Bill Gates (fondatore di Microsoft), Steve Jobs (fondatore di Apple) e Jeff Bezos (fondatore di Amazon). Riconosci l’identità di questo importantissimo personaggio a primo impatto? Sembra essere facile ma in molti sbagliano!

Scegli una tra le tre opzioni e, una volta data la tua risposta definitiva, continua a leggere per verificarla e scoprire qual è la risposta corretta. Ci raccomandiamo: per non rovinare il divertimento e lo spirito del gioco, non cercare sul web prima di dare la tua risposta!

Chi è il miliardario nella foto? Ecco la risposta corretta al quiz

I tre nomi elencati appartengono a tre personalità davvero influentissime negli ultimi anni, ma solamente uno di questi è associabile al volto dell’immagine. Hai dato la risposta giusta? Per molti, sembrano non esserci veramente dubbi a riguardo: ecco la soluzione.

Il miliardario nella foto è Steve Jobs, cofondatore di Apple Inc. e genio indiscusso riconosciuto non soltanto nel mondo dell’informatica, ma anche in modo più generale in quello dell’imprenditoria. Col suo talento, la sua visione del futuro e la sua caparbietà, Jobs ha cambiato per sempre il corso della Storia tanto che, nel 2011, la sua morte è stata pianta da tantissime persone in tutto il mondo.

Su di lui, dopo la sua morte, sono stati realizzati diversi film e documentari: una vita come la sua merita di certo di essere ricordata e omaggiata. Piccola curiosità: in pochi forse sanno che Jobs, oltre che di Apple, è stato anche fondatore e amministratore delegato di Pixar Animation Studios , prima dell’acquisto da parte della Disney. Lo hai riconosciuto subito nella foto!? Se ti sei divertito a giocare con questo quiz, continua a seguirci per metterti alla prova con tanti altri nuovi stimolanti test.