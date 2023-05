Chiunque si innamorerà di te se usi questi 10 trucchi psicologici a cui la mente non può dire no

Sebbene siamo tutti diversi, siamo soggetti anche si medesimi meccanismi mentali. Conoscendo alcuni trucchi psicologici possiamo ottenere ciò che vogliamo.

La psiche umana è molto complessa ma al tempo stesso molto prevedibile; se vogliamo far innamorare qualcuno o quantomeno suscitare l’interesse degli altri possiamo sfruttare le percezioni più sottili.

Di trucchi psicologici, ricordiamolo, ne usiamo in continuazione, anche se è bene sottolineare la differenza tra comportamenti attuati a livello quasi inconscio e volontà di manipolare le persone per far loro del male.

Un antico detto recitava che “in amore e in guerra è tutto permesso“, ma dobbiamo prendere con le pinze certe affermazioni. Possiamo però adottare qualche strategia per attirare l’attenzione su di noi; ciò si può rivelare utile per far innamorare qualcuno, ma anche nel mondo del lavoro e delle amicizie.

10 trucchi psicologici da tenere a mente per quando vogliamo avere successo, soprattutto in amore

Molto probabilmente ci siamo ritrovati tutti in una situazione in cui desideravamo primeggiare; anche se arriviamo ad avere una buona autostima – e non è sempre facile soprattutto in giovane età – potremmo trovare qualcuno che “ci supera” e che sembra migliore di noi, sotto diversi aspetti.

In caso di bisogno, allora, possiamo utilizzare trucchi psicologici che, lo ricordiamo, vengono usati anche e soprattutto a livello di marketing. Il principio è semplice: dobbiamo capire cosa piace per far in modo di piacere. Ecco allora quali atteggiamenti evitare e quali enfatizzare.