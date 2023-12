Lavatrice, puoi risparmiare fino a 40 euro sulla bolletta grazie a questi piccoli trucchi

Non lasciatevi sopraffare dalle bollette troppo care. Esistono degli stratagemmi per ridurre i costi energetici e risparmiare denaro in maniera significativa, anche fino a 40 euro. Qual è il segreto?

I cittadini italiani hanno visto aumentare in maniera costante e pesante i costi relativi a diversi settori, in particolare quelli derivanti dal consumo energetico. La parola d’ordine per tutti è “risparmio ad ogni costo”. Sono in molti a dover stringere la cinghia e cercare di limitare gli sprechi quanto più possibile.

Le cause relativa a questo fenomeno sono molteplici e controverse. Potremmo riassumerle brevemente con i disagi dovuti in primis allo scoppio della pandemia da Covid-19 e, a rincarare la dose, alle conseguenze economiche del conflitto internazionale scoppiato tra Ucraina e Russia. Ma non è solo questo. Anche il cambiamento climatico, la difficoltà di reperimento di materie prime, gli alti costi della mano d’opera, rappresentano degli ostacoli di difficile superamento.

Tuttavia, possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo per limitare le spese superflue e contenere l’impennata in bolletta. Ad esempio, la lavatrice è un elettrodomestico di larghissima diffusione, divenuto necessario e imprescindibile, che consuma parecchio. Se saputa usare in maniera furba, potremmo mettere da parte un bel po’ di denaro.

La lavatrice è l’elettrodomestico che fa consumare di più, ma limitare gli sprechi è possibile: ecco come

Non usare la lavatrice per limitare i costi sarebbe un’ipotesi non contemplabile, soprattutto in una realtà in cui i nuclei familiari sono ampi, il tempo è breve e vi è sempre la necessità di avere il bucato pulito e profumato. Eppure, è tra gli elettrodomestici che consumano maggiormente in casa. Se volete contenere l’impennata delle bollette, sappiate che esistono degli stratagemmi efficaci senza rinunciare ad avere capi impeccabili. Basta agire con intelligenza.

Il primo step da compiere è evitare di indulgere in lavaggi compulsivi e non necessari. A volte si aziona la lavatrice solo per pochi vestiti, ma può essere utile sapere che certi indumenti particolari – come jeans, alcuni tipi di camice, giacche o cappotti – possono essere semplicemente appesi vicino a una finestra: i raggi del sole compiranno il loro lavoro di sterilizzazione. Anche fare arieggiare quotidianamente determinati capi è un trucchetto furbo per prolungare il loro tempo di utilizzo.

È chiaro che vestiti più delicati (come la biancheria intima o l’abbigliamento sportivo) hanno bisogno di una pulizia profonda e regolare. Ma in questo caso, cosa si può fare per risparmiare? È fondamentale avviare la lavatrice se il carico è pieno. Risparmierete energia elettrica e detersivo. Fate molta attenzione inoltre a controllare la temperatura dei cicli: quelle più basse consumano meno.

Un’azione che molti dimenticano di compiere è di badare alla manutenzione della lavatrice. Pulire e svuotare regolarmente il filtro si traduce in un risparmio assicurato. Se le condizioni meteo ve lo consentono, non usate l’asciugatrice, piuttosto stendete al sole. Seguendo questi consigli, potreste arrivare a mettere da parte fino a 40 euro all’anno a seconda del numero dei lavaggi effettuati.