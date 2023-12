Oroscopo 2024: gennaio alla (ri)scoperta di se stessi per questo segno zodiacale

Con l’arrivo del nuovo anno, un segno dello zodiaco andrà alla riscoperta di se stesso: scopri se si sta parlando proprio di te.

Quando sta per iniziare un nuovo anno tutte le persone sperano che i mesi futuri possano andare molto meglio rispetto a quanto appena vissuto, fanno buoni propositi e rinnovano le loro speranze.

Cominciare un nuovo anno, infatti, simbolicamente rappresenta un inizio altrettanto nuovo, un motivo per ripartire con dei cambiamenti, per migliorare se stessi, e per poter fare tutto ciò che nell’anno precedente non si è riusciti a portare a termine.

In poche parole quindi è come una rinascita, come se si avesse la possibilità di poter quasi ricominciare da zero e raggiungere nuovi traguardi, ancora più motivati rispetto all’anno appena trascorso. Per un segno dello zodiaco in particolare il 2024 si rivelerà essere veramente importante e inizierà con il botto, e non solo quelli di Capodanno, visto che andrà alla riscoperta di se stesso e affronterà diversi cambiamenti.

Oroscopo 2024, ecco chi riscoprirà se stesso: si tratta del tuo segno zodiacale?

Riscoprire se stessi può riguardare diversi aspetti della propria vita, sia per quanto concerne il modo in cui ci si approccia alle difficoltà e ai problemi, oppure semplicemente come si trattano le persone con cui si interagisce quotidianamente. Può rappresentare una trasformazione molto profonda, che va a toccare le parti più intime e personali del proprio essere.

In questo periodo i pianeti si muoveranno a favore del segno della Vergine, e soprattutto il passaggio di Marte e poi di Mercurio nel Capricorno, assieme alla Luna Nuova dell’undici di gennaio, permetteranno a queste persone di poter riscoprire la loro quotidianità, senza focalizzarsi troppo sui problemi e sull’ansia.

Avranno modo di dedicarsi a loro stessi sotto ogni punto di vista e non dovranno mettere al secondo posto ciò di cui hanno davvero bisogno. Infatti, i nati sotto tale segno potranno riuscire a prendersi cura di loro stessi, concentrandosi di più sulle loro passioni e i loro hobby e tentando di mettere da parte i problemi e le difficoltà.

Ciò non significa certo non affrontare più gli aspetti negativi della vita, ma riuscire a trovare una certa serenità interiore in modo tale da poter fronteggiare ogni ostacolo nel modo più serafico possibile e facendo sì che esso non vada a togliere energie. È come se si trattasse di una sorta di tabula rasa da cui ricominciare per costruire passo dopo passo e in maniera più positiva la propria felicità.