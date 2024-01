L’auto datata ti costa un occhio della testa? Ecco la soluzione semplice e geniale per evitare un salasso quando si guasta

Se hai un’auto datata e sei stanco di spendere una fortuna per le riparazioni, c’è una soluzione semplice. Molti per le riparazioni utilizzano pezzi nuovi, invece spesso conviene utilizzare ricambi usati.

Quando porti l’auto dal meccanico, se c’è un pezzo da cambiare, ed in genere accade questo evento, il professionista usa un pezzo nuovo. Questo per due motivi. Prima di tutto perché è più semplice trovare un ricambio nuovo e inoltre perché chi ripara l’auto si sgrava dalla responsabilità in caso il pezzo si rompa nuovamente. L’alternativa è quella dell’utilizzo di ricambi auto usati. Si tratta di pezzi di ricambio originali, provenienti da auto danneggiate o destinate alla demolizione, che vengono riutilizzati in altre vetture. In questo articolo ti spieghiamo perché scegliere i ricambi auto usati è vantaggioso e dove puoi trovarli facilmente.

L’auto datata ti costa un occhio della testa? Se si guasta usi ricambi usati originali

I ricambi auto usati hanno molti vantaggi rispetto ai ricambi nuovi specie se non originali. Innanzitutto, ti permettono di risparmiare fino al 70% sul costo dei pezzi di ricambio. Inoltre, ti garantisco la qualità e la compatibilità con il tuo modello di auto, dato che sono originali e testati prima di essere messi in vendita.

Molti meccanici invece preferiscono utilizzare ricambi nuovi, ma montano quello compatibili col modello di auto e non quelli originali. Questa scelta deriva dal costo. I pezzi nuovi ma non originali costano meno di quelli nuovi originali. Ma sicuramente costano di più di quelli usati ma originali.

Ma dove puoi trovare i ricambi auto usati?

Attenzione, non è vero che un ricambio se usato è difettato. Molti dei pezzi di ricambio messi in vendita sul mercato sono in ottimo stato. Magari provengono da auto con pochi km che hanno avuto un incidente stradale e non hanno subito un guasto.

Ma dove trovare questi pezzi di ricambio? Le autodemolizioni sono il paradiso dei pezzi di ricambio usati. I meccanici hanno sempre un autodemolitore di fiducia a cui rivolgersi per trovare pezzi di ricambio originali. Per trovare quello più vicino a te basta una connessione internet e un clic. Inoltre, sul web esistono diversi siti che si occupano di vendita online di ricambi auto usati. Questi siti ti offrono la possibilità di cercare il ricambio che ti serve tra milioni di pezzi disponibili. Qui puoi confrontare i prezzi, ordinare online e ricevere il tuo ordine in pochi giorni. Inoltre, molti ti offrono garanzia, assistenza e modalità di pagamento sicure.

I 5 motivi per comprare pezzi di ricambio usati invece di pezzi nuovi

Quindi se l’auto datata ti costa un occhio della testa nelle riparazioni, ecco 5 motivi per scegliere pezzi di ricambio usati. Prima di tutto il risparmio. Puoi acquistare ricambi originali a prezzi molto inferiori rispetto ai nuovi, fino al 70% in meno. I ricambi usati sono testati e certificati, quindi non devi preoccuparti della loro funzionalità e sicurezza. Se poi sono originali, si adattano perfettamente al tuo modello di auto, senza causare problemi di montaggio. E a differenza di quello che si pensa, i ricambi usati sono facilmente reperibili, sia online che nei centri specializzati, per ogni marca e modello di auto. Infine se vogliamo c’è anche un aspetto etico. Acquistando i ricambi usati si contribuisce a ridurre lo spreco di materiali e le emissioni di CO2, favorendo il riciclo e il recupero di parti ancora funzionanti.

